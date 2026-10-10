Frane e abbandono a Cumia, Cacciotto: “dove sono finiti gli impegni assunti da Basile?”

Frane continue, detriti abbandonati da un mese e mezzo in via Roccadura, alberi sradicati dal maltempo e un rischio idrogeologico che minaccia ogni giorno l’incolumità dei residenti. A Cumia la situazione è ormai all’esasperazione, ma da Palazzo Zanca l’unica risposta è un silenzio assordante e non possono certamente bastare i lavori di rifacimento della piazza di Cumia Superiore.

A denunciare senza mezzi termini lo stato di abbandono è il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, che chiama in causa direttamente il Sindaco e la sua giunta. “La sicurezza dei cittadini non è una pratica burocratica da rimpallare da un ufficio all’altro“, attacca Cacciotto.

“In via Roccadura le pareti rocciose continuano a cedere e da sei settimane i detriti giacciono sulla strada. Stanotte l’ennesimo crollo a Cumia Superiore con un albero caduto sulla carreggiata. Il Sindaco sottovaluta il pericolo: dobbiamo davvero aspettare la tragedia prima che muova un dito?“.

Il quadro è ancora più grave se si considera che, nella scorsa consiliatura, grazie al pressing di Cacciotto e dei cittadini, si erano ottenuti impegni precisi e finanziamenti vincolanti per la messa in sicurezza dei costoni.

“Che fine hanno fatto quei fondi?“, prosegue il consigliere. “Era questo il famoso “il futuro è adesso” sbandierato in campagna elettorale? Se il futuro è far finta di niente mentre la montagna cade a pezzi, i cittadini non ci stanno“.

Il messaggio al Sindaco è un perentorio avviso: “non c’è più tempo. I costoni di Cumia vanno messi in sicurezza immediatamente e le promesse vanno mantenute prima che un’emergenza ampiamente annunciata si trasformi in una tragedia“.