Francia, nuova giornata di proteste contro Macron: 70 mila agenti schierati, Parigi blindata e cortei vietati nel centro

Nuova giornata di mobilitazione in Francia contro il caro vita, le difficoltà dei servizi pubblici e il governo del presidente Emmanuel Macron. Migliaia di manifestanti sono attesi oggi, sabato 31 ottobre, nelle principali città francesi per il terzo fine settimana consecutivo di proteste. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, con 70mila poliziotti e gendarmi schierati in tutto il Paese, mentre a Parigi sono state introdotte restrizioni ai cortei e misure straordinarie per prevenire il ripetersi delle violenze che hanno segnato alcune delle precedenti manifestazioni.

La nuova mobilitazione coinvolge diverse componenti della società francese, dai sindacati agli studenti, fino ai movimenti dei gilet gialli. Al centro delle rivendicazioni ci sono l’aumento del costo della vita, il potere d’acquisto delle famiglie e le condizioni dei servizi pubblici, in particolare dell’istruzione. Una protesta che si inserisce in un clima di crescente tensione sociale e che torna a mettere sotto pressione l’esecutivo francese.

Francia, 70mila agenti schierati per le manifestazioni del 31 ottobre

Il ministro dell’Interno francese, Laurent Nuñez, ha annunciato un dispositivo di sicurezza eccezionale per fronteggiare una giornata considerata ad alto rischio di disordini. Saranno impiegati complessivamente 70mila appartenenti alle forze dell’ordine, lo stesso numero mobilitato il 24 ottobre, con il coinvolgimento delle unità territoriali, dei reparti mobili e dei servizi specializzati. Secondo quanto comunicato dal ministero dell’Interno, le autorità prevedono circa 150 cortei in tutto il territorio nazionale. La particolare attenzione alla sicurezza è legata anche alla coincidenza con Halloween e alla possibilità che alcuni raduni proseguano nelle ore serali.

Il governo ha annunciato una risposta particolarmente ferma nei confronti di eventuali episodi di violenza, danneggiamenti e saccheggi. La decisione arriva dopo le tensioni del 17 ottobre, quando diverse manifestazioni erano state accompagnate da disordini e assalti ad attività commerciali. Il successivo appuntamento del 24 ottobre si era svolto in un clima complessivamente più tranquillo, pur registrando una partecipazione consistente. Secondo i dati riportati dalla stampa francese, le presenze della settimana scorsa sono state stimate tra 410mila e 800mila persone, a seconda delle fonti.

Parigi, vietati i cortei nel centro: manifestazioni spostate verso la periferia

Le misure più restrittive riguardano Parigi, dove la prefettura di polizia ha imposto limitazioni ai percorsi delle manifestazioni per proteggere le principali aree commerciali e ridurre i rischi di incidenti. In particolare, è stato vietato il corteo previsto tra Place de la Bastille e Place de la Nation, dopo un confronto giudiziario tra gli organizzatori e le autorità. Il Tribunale amministrativo di Parigi aveva inizialmente sospeso il divieto imposto dalla prefettura, ma il Consiglio di Stato ha successivamente ribaltato la decisione, confermando l’interdizione del percorso.

Resta autorizzata una manifestazione lungo i boulevard della periferia orientale della capitale, con partenza da Porte de Bagnolet e arrivo a Porte de Charenton, lontano dalle principali zone commerciali del centro. Ulteriori restrizioni riguardano i raduni non autorizzati e alcune aree particolarmente sensibili della città, tra cui il settore di Place de la République. Le autorità hanno disposto anche un coprifuoco notturno in determinate zone, tra cui République e Châtelet-Les Halles, dalle 23 alle 6 nelle notti interessate dalle misure di sicurezza.

Il timore di nuove violenze e le misure straordinarie nella capitale

La capitale francese si è preparata alle manifestazioni rafforzando la protezione degli spazi pubblici e delle attività commerciali. Il Comune di Parigi ha annunciato la mobilitazione di oltre mille operatori dei servizi municipali, incaricati di garantire interventi di pulizia e ripristino delle strade in caso di danneggiamenti. Già nei giorni precedenti sono state avviate operazioni per rimuovere dagli spazi pubblici materiali e strutture che potrebbero essere utilizzati durante eventuali scontri, tra cui barriere mobili, attrezzature dei cantieri e oggetti ingombranti. È stata inoltre prevista l’attivazione di una cellula di crisi municipale per coordinare gli interventi e monitorare la situazione durante la giornata. Le autorità francesi hanno ribadito la volontà di garantire il diritto a manifestare, subordinando tuttavia lo svolgimento dei cortei al rispetto delle condizioni di sicurezza. Particolare preoccupazione destano gli appelli alla violenza e ai saccheggi diffusi attraverso i social network, sui quali il ministero dell’Interno ha richiamato l’attenzione annunciando il divieto dei raduni considerati pericolosi per l’ordine pubblico.

Caro vita e servizi pubblici, le ragioni della protesta contro Macron

Al di là delle questioni legate alla sicurezza, la mobilitazione riflette un malcontento sociale che attraversa diversi settori della popolazione francese. L’aumento delle spese quotidiane, le difficoltà economiche delle famiglie e le richieste di maggiori risorse per i servizi pubblici rappresentano alcuni dei principali motivi delle manifestazioni. Una componente significativa del movimento è costituita da studenti e liceali, che da settimane chiedono interventi sulle condizioni dell’istruzione. Alle loro rivendicazioni si affiancano quelle dei sindacati e dei gilet gialli, impegnati a riunire le diverse istanze sociali in una mobilitazione nazionale.