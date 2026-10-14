Francavilla Angitola, tutto pronto per la festa dell’emigrante: tre giorni di eventi e attività | VIDEO

Francavilla Angitola, Comune di Vibo Valentia, si prepara alla festa dell’emigrante, che si terrà dal 16 al 18 ottobre. Il Sindaco di Francavilla, Giuseppe Pizzonia, ha svelato alcuni dettagli in un servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb: “saranno tre giorni interessanti, pieni di attività, tre giorni che ci consentono di far rivivere il borgo e di far conoscere il borgo in tutta la provincia, in tutta la regione, anche oltre. Ci saranno una serie di attività e manifestazioni che permettono l’espletamento di attività” ha spiegato il Sindaco.

“Si passa dalle visite guidate al museo. Accanto a questo ci sarà una tavola rotonda con collegamenti internazionali che ci consentiranno di fare il punto della situazione e quindi un’analisi rispetto a quello che è stato e quello che sarà del nostro borgo. Il tutto verrà allietato da tanta musica, da Mimmo Cavallaro a delle compagnie di musica locale. Non ultimo avremo anche uno show cooking dove si potranno gustare dei prodotti tipici” ha aggiunto il primo cittadino.