Forza Italia, Tajani avverte: “la linea politica non cambia, per chi non si riconosce ci sono i congressi”

Antonio Tajani ribadisce la propria linea politica e lancia un messaggio chiaro all’interno di Forza Italia. Dal palco di un evento del partito a Milano, il vicepremier e segretario nazionale degli azzurri interviene sul dibattito interno, rivendicando il proprio ruolo di garante dell’identità politica del movimento e richiamando tutti alla responsabilità e all’unità. Il messaggio è netto: la linea politica di Forza Italia non cambia e chi non si riconosce nelle scelte del partito può esprimere le proprie posizioni attraverso gli strumenti democratici previsti, a partire dai congressi.

Tajani: “chi non si riconosce nella linea politica può partecipare ai congressi”

Nel suo intervento, Tajani sottolinea che il compito del segretario nazionale è quello di difendere l’identità di Forza Italia e promuovere la linea politica del partito, senza lasciarsi condizionare dalle divisioni interne. “Il mio compito è quello di garantire e difendere chi siamo, una linea politica che il segretario ha il dovere di promuovere e se poi qualcuno non si riconosce nella linea politica ci sono i congressi e ci possono essere forme di partecipazione più ampia e democratica”, afferma il vicepremier. Una presa di posizione che ribadisce la centralità del confronto democratico all’interno del partito, ma anche la volontà di mantenere ferma l’attuale impostazione politica. Tajani insiste infatti sulla necessità di preservare l’identità di Forza Italia, escludendo cambiamenti di linea. “Il mio compito sarà da questo punto di vista intransigente, la linea politica di FI non cambia”, aggiunge.

Il richiamo contro i personalismi: “Togliamoci i gradi dalle spalline”

Il segretario nazionale degli azzurri dedica poi un passaggio del suo intervento ai personalismi e alle ambizioni individuali, invitando gli esponenti del partito a mettere da parte le questioni legate ai ruoli e agli incarichi. “I personalismi sono sbagliati. Siamo tutti militanti, togliamoci i gradi dalle spalline e ricordiamoci chi siamo”, dichiara Tajani. Un richiamo che mette al centro l’appartenenza al partito rispetto alle singole posizioni ricoperte, sottolineando la necessità di mantenere un’identità politica condivisa. Le dichiarazioni pronunciate a Milano rappresentano dunque una presa di posizione sulla gestione del confronto interno a Forza Italia. Da una parte, Tajani riconosce la possibilità di discutere e confrontarsi attraverso i congressi e le forme di partecipazione democratica; dall’altra, ribadisce che il suo compito di segretario è difendere la linea politica del partito. Il messaggio conclusivo è quello di una Forza Italia che deve evitare i personalismi, mantenendo al centro la propria identità e il ruolo dei militanti, indipendentemente dagli incarichi e dalle responsabilità individuali.