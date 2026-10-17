Forza Italia, si è riunito il coordinamento regionale in Calabria: definiti i nuovi Capigruppo in Consiglio e in Commissione | NOMI

Forza Italia Calabria definisce i nuovi incarichi in Consiglio regionale e conferma il pieno sostegno all’azione del governo guidato da Roberto Occhiuto. Il Coordinamento regionale del partito, riunito oggi a Lamezia Terme sotto la presidenza del segretario regionale, l’onorevole Francesco Cannizzaro, ha condiviso all’unanimità le indicazioni per tre importanti incarichi istituzionali: Pierluigi Caputo come nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Emanuele Ionà alla guida del gruppo “Occhiuto Presidente” e Rosaria Succurro alla presidenza della Quinta Commissione consiliare. Sono queste le principali novità emerse dall’incontro, dedicato non soltanto alla definizione degli assetti istituzionali, ma anche alle priorità della politica regionale e alla programmazione delle prossime attività del partito. Le decisioni sono state assunte in un clima di piena convergenza, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il coordinamento tra l’attività dei gruppi consiliari, le scelte della Giunta e l’organizzazione territoriale di Forza Italia.

Caputo, Ionà e Succurro: le scelte unanimi di Forza Italia Calabria

La definizione degli incarichi consiliari ha rappresentato il passaggio centrale della riunione del Coordinamento regionale. L’indicazione di Pierluigi Caputo alla guida del gruppo di Forza Italia, quella di Emanuele Ionà come capogruppo di “Occhiuto Presidente” e la designazione di Rosaria Succurro alla presidenza della Quinta Commissione sono state condivise all’unanimità, delineando una distribuzione delle responsabilità istituzionali che, secondo quanto evidenziato dal partito, punta a valorizzare le diverse componenti della maggioranza. Le determinazioni assunte a Lamezia Terme vengono presentate come espressione di un equilibrio politico fondato sulla condivisione degli obiettivi e sulla volontà di garantire stabilità e coesione alla coalizione di centrodestra. In questa prospettiva, la guida dei gruppi consiliari e la presidenza della Commissione assumono un ruolo strategico nel favorire un raccordo efficace tra gli indirizzi dell’Esecutivo regionale, l’attività legislativa e il confronto sulle esigenze provenienti dai territori calabresi. L’obiettivo è assicurare che le diverse funzioni istituzionali contribuiscano a un percorso politico unitario, mantenendo una visione condivisa sulle principali questioni che riguardano la Calabria.

Il sostegno al governo Occhiuto e le priorità della politica regionale

Oltre alla scelta dei nuovi incarichi, il Coordinamento presieduto da Francesco Cannizzaro ha approfondito le principali questioni politiche e amministrative che interessano la Regione, soffermandosi in particolare sul contributo di Forza Italia alle decisioni del governo Occhiuto e sul rapporto tra l’attività istituzionale e la presenza organizzativa del partito sul territorio. Dall’incontro è emersa la volontà di proseguire nel solco della continuità politica del centrodestra alla guida della Calabria, attraverso la piena condivisione degli indirizzi e degli obiettivi dell’Esecutivo regionale. Il partito intende accompagnare il consolidamento dei risultati rivendicati dalla Giunta e sostenere il proseguimento delle riforme, contribuendo alle scelte che riguardano lo sviluppo economico, il miglioramento dei servizi e la creazione di nuove opportunità per i territori. In questo quadro, le designazioni approvate dal Coordinamento vengono considerate parte di una strategia più ampia, finalizzata a garantire coerenza tra le posizioni politiche di Forza Italia, il lavoro svolto in Consiglio regionale e le decisioni assunte dalla Giunta. La piena convergenza registrata durante la riunione viene inoltre indicata come conferma della solidità della linea politica condivisa e degli obiettivi che accompagnano l’azione del governo regionale.

Forza Italia prepara le prossime iniziative sul territorio calabrese

La riunione di Lamezia Terme ha rappresentato anche un’occasione per affrontare gli aspetti organizzativi e programmare le prossime attività politiche del partito in Calabria. Il Coordinamento regionale ha infatti tracciato le linee di un programma di iniziative e appuntamenti, la cui articolazione sarà definita nei prossimi giorni, con l’intenzione di rafforzare il collegamento tra l’azione istituzionale e l’organizzazione territoriale. La programmazione delle attività si inserisce nel percorso politico delineato durante l’incontro, che punta a consolidare il ruolo di Forza Italia all’interno della maggioranza regionale e a mantenere un confronto costante sulle necessità delle comunità locali. Le decisioni assunte sotto la guida di Cannizzaro confermano quindi una doppia direttrice: da un lato la definizione delle responsabilità all’interno del Consiglio regionale, dall’altro il rafforzamento dell’iniziativa politica a sostegno del governo Occhiuto. Un percorso che il partito intende portare avanti attraverso la condivisione delle scelte, il coordinamento tra gli incarichi istituzionali e la prosecuzione delle attività sul territorio, nel quadro degli obiettivi programmatici della coalizione di centrodestra.