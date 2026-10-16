Forza Italia, oltre 70 sindaci siciliani riuniti ad Aci Castello: Tajani punta sugli amministratori per le prossime elezioni, “sono il vostro ambasciatore a Roma”

Oltre 70 sindaci siciliani di Forza Italia riuniti ad Aci Castello per discutere delle difficoltà finanziarie dei Comuni, delle risorse da destinare agli enti locali e delle strategie politiche in vista delle prossime elezioni regionali e nazionali. L’incontro, convocato dal commissario regionale del partito Nino Minardo, ha rappresentato un momento di confronto tra gli amministratori azzurri sulle principali criticità che interessano i territori siciliani, anche in vista delle prossime manovre di bilancio della Regione e dello Stato. Ad aprire i lavori è stato il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto in collegamento per ribadire il ruolo centrale dei sindaci nell’organizzazione del partito e nella costruzione delle future candidature.

Dal vertice è emersa la volontà di rafforzare il collegamento tra amministratori locali, rappresentanti regionali e parlamentari, con particolare attenzione alle esigenze economiche e organizzative dei Comuni. Tra i temi affrontati figurano l’aumento dei trasferimenti agli enti locali, la carenza di personale, il sostegno ai servizi sociali e scolastici e il completamento degli investimenti finanziati attraverso il PNRR.

Tajani ai sindaci siciliani: “Siete l’anima del nostro partito”

Nel suo intervento in collegamento, il segretario nazionale Antonio Tajani ha sottolineato l’importanza degli amministratori comunali per il radicamento territoriale di Forza Italia, esprimendo apprezzamento per la scelta di Nino Minardo di promuovere un confronto diretto con i sindaci siciliani. “Siete l’anima del nostro partito, perché il sindaco rappresenta l’immagine di ogni città. Un partito radicato sul territorio non può non valorizzare i propri sindaci”, ha dichiarato il vicepremier. Tajani ha quindi richiamato il lavoro in corso sulla manovra economica nazionale e l’impegno portato avanti a Bruxelles per ottenere una maggiore flessibilità e difendere i fondi di coesione, considerati “così importanti per lo sviluppo del Sud, a cominciare dalla Sicilia”. Il segretario ha assicurato la propria disponibilità a sostenere le richieste provenienti dai territori e a favorire il confronto con le istituzioni nazionali. “Qualsiasi cosa possa esservi utile, fatecelo sapere: è mio dovere aiutarvi a dare risposte concrete ai cittadini. Consideratemi il vostro ponte, il vostro ambasciatore a Roma”. Un messaggio rivolto agli amministratori locali, chiamati quotidianamente ad affrontare le esigenze delle comunità e le difficoltà legate alla gestione dei servizi pubblici.

Le prossime elezioni regionali e nazionali: Tajani invita i sindaci a candidarsi

Accanto alle questioni amministrative, il vertice di Aci Castello ha affrontato anche il futuro politico di Forza Italia in Sicilia. Guardando alle prossime elezioni regionali e nazionali, Tajani ha invitato i sindaci a svolgere un ruolo da protagonisti, esortandoli a “giocare una partita in prima fila” e auspicando che alcuni amministratori scelgano di candidarsi. Il segretario nazionale ha inoltre richiamato la necessità di proseguire il percorso di rinnovamento del partito attraverso liste competitive, aperte alla società civile e a volti nuovi. L’obiettivo politico indicato da Tajani è ripetere in Sicilia il risultato ottenuto alle elezioni europee e confermare Forza Italia come primo partito nell’Isola. La valorizzazione delle esperienze amministrative viene quindi individuata come uno degli strumenti attraverso i quali rafforzare la presenza degli azzurri nei territori e costruire le future rappresentanze istituzionali. Un’impostazione che punta a coniugare il coinvolgimento degli amministratori già impegnati nei Comuni con l’ingresso di nuove figure e competenze nella vita del partito.

Minardo: rapporto stabile tra sindaci, partito e rappresentanti istituzionali

Il commissario regionale Nino Minardo ha ribadito la volontà di rendere strutturale il coinvolgimento dei sindaci nelle scelte politiche e amministrative di Forza Italia, superando una partecipazione limitata alle campagne elettorali. “I sindaci sono il volto delle istituzioni più vicino ai cittadini e ogni giorno si assumono la responsabilità di dare risposte concrete. Il partito deve coinvolgerli non solo in campagna elettorale, ma quando si prendono le decisioni”, ha dichiarato Minardo. “Vogliamo un rapporto stabile e diretto tra i nostri amministratori, il partito e i nostri rappresentanti alla Regione e in Parlamento”. Il vertice ha quindi rappresentato un’occasione per raccogliere le esigenze delle amministrazioni comunali e individuare le questioni da sottoporre ai livelli istituzionali regionali e nazionali. In particolare, il confronto ha evidenziato le difficoltà che molti enti locali incontrano nel garantire servizi adeguati alla popolazione, a fronte di risorse economiche e strumenti amministrativi ritenuti insufficienti. La richiesta di un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di rappresentanza politica si inserisce nella volontà di costruire un percorso continuativo di ascolto e confronto con i territori.

Fondi ai Comuni, personale e PNRR: le priorità emerse dal vertice

Tra le principali questioni affrontate dagli oltre 70 sindaci presenti ad Aci Castello figurano le difficoltà finanziarie e organizzative dei Comuni siciliani, considerate particolarmente rilevanti in vista delle prossime decisioni di bilancio della Regione e dello Stato. Anche sulla base delle richieste avanzate da Anci Sicilia, gli amministratori hanno posto l’attenzione sulla necessità di aumentare i trasferimenti agli enti locali, affrontare la carenza di personale, rafforzare il sostegno ai servizi sociali e scolastici e completare gli investimenti già avviati con le risorse del PNRR. “Non si possono chiedere ai sindaci servizi sempre migliori senza garantire risorse adeguate e strumenti amministrativi efficienti”, ha sottolineato Minardo. “Porteremo queste richieste nelle sedi in cui si decide, a partire dalle prossime scelte di bilancio”. Il commissario regionale ha quindi collegato le difficoltà quotidiane degli enti locali alla necessità di rafforzare il dialogo con i rappresentanti istituzionali, affinché le esigenze dei territori possano trovare spazio nelle scelte economiche e amministrative dei prossimi mesi. Il tema delle risorse resta così uno degli elementi centrali del confronto avviato tra Forza Italia e i suoi amministratori siciliani.

Il futuro di Forza Italia in Sicilia tra rinnovamento e unità del centrodestra

Nel corso dell’incontro, Minardo ha affrontato anche il tema dell’organizzazione interna del partito e del suo radicamento sul territorio, raccogliendo l’indicazione espressa da Antonio Tajani sulla valorizzazione delle competenze amministrative e sull’apertura a nuove figure. “Raccogliamo l’indicazione del segretario Tajani”, ha proseguito il commissario regionale. “Il rinnovamento parte dai territori: valorizzare chi ha dimostrato di saper amministrare, dare spazio ai giovani e aprire il partito a nuove energie e competenze. Vogliamo una Forza Italia più radicata, capace di contribuire con autorevolezza all’unità del centrodestra e al futuro della Sicilia”. La prospettiva delineata dal vertice è quella di consolidare il rapporto tra la struttura regionale del partito e gli amministratori comunali, favorendo una partecipazione più diretta sia nell’elaborazione delle proposte politiche sia nella definizione delle strategie elettorali. Il confronto con i sindaci viene quindi presentato come uno degli strumenti attraverso i quali Forza Italia intende rafforzare la propria organizzazione nell’Isola, mantenendo al centro le esigenze delle comunità locali e il rapporto con gli elettori.

La riunione di Aci Castello si è conclusa con l’impegno a dare continuità al dialogo avviato, trasformando l’incontro in un appuntamento di confronto stabile tra amministratori e rappresentanti del partito. “Quello di oggi è l’inizio di un confronto stabile”, ha concluso Nino Minardo. “La forza di un partito non si misura solo da quanti amministratori elegge, ma da quanto riesce ad aiutarli ad amministrare bene”. Il vertice regionale degli azzurri si chiude dunque con una doppia prospettiva: da un lato le richieste rivolte alle istituzioni per affrontare le difficoltà dei Comuni siciliani, dall’altro il percorso di rinnovamento e rafforzamento territoriale in vista delle prossime scadenze elettorali. Al centro resta il ruolo dei sindaci, che Forza Italia intende coinvolgere in maniera continuativa nelle proprie decisioni politiche e nelle iniziative a sostegno delle amministrazioni locali.