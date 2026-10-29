Forza Italia, Occhiuto: “abbiamo sbagliato a vivere troppo nel ricordo di Berlusconi, dobbiamo riprendere il suo metodo”

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, interviene sul futuro del partito e sulla necessità di rafforzare l’identità liberale e riformista del centrodestra. Lo ha fatto oggi, giovedì 29 ottobre, a Mestre, in provincia di Venezia, riflettendo sull’eredità politica di Silvio Berlusconi e sul percorso che Forza Italia dovrebbe intraprendere per valorizzarla nel presente.

Occhiuto: “abbiamo sbagliato a sederci troppo sul ricordo di Berlusconi”

“Abbiamo sbagliato a sederci troppo e soltanto sul ricordo di Berlusconi, che ha fatto cose enormi”, ha dichiarato Occhiuto, riconoscendo il valore dell’esperienza politica del fondatore di Forza Italia, ma sottolineando al tempo stesso la necessità di andare oltre la semplice celebrazione della sua figura. Secondo il governatore calabrese, la strada da seguire è quella di recuperare il metodo politico di Berlusconi e applicarlo alle sfide attuali, rafforzando la componente liberale e riformista della coalizione. “Invece avremmo dovuto riprendere quel metodo e realizzarlo nel presente. C’è sempre tempo per farlo, per creare un centrodestra più forte, con una parte liberale e riformista apprezzata dagli italiani”, ha aggiunto il vicesegretario azzurro.