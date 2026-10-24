Forza Italia, nominata la nuova vicesegretaria provinciale a Catania | NOME

Cettina Foti è la nuova vicesegretaria provinciale di Forza Italia a Catania. La nomina è stata ufficializzata dall’eurodeputato Marco Falcone, segretario provinciale del partito, nell’ambito del percorso di rafforzamento dell’organizzazione territoriale degli azzurri. Foti, ingegnere di 58 anni, ha ricoperto fino a oggi l’incarico di segretaria organizzativa provinciale e assume adesso un nuovo ruolo all’interno della struttura dirigente del partito etneo. Una scelta che, secondo Falcone, punta a valorizzare l’esperienza maturata sul territorio e a consolidare una classe dirigente in grado di affrontare i prossimi appuntamenti politici ed elettorali. La nomina rappresenta dunque un nuovo passaggio nell’organizzazione provinciale di Forza Italia, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto tra il partito e le esigenze delle comunità locali.

La nomina di Cettina Foti e gli auguri di Marco Falcone

La designazione di Cettina Foti arriva dopo l’esperienza maturata nel ruolo di segretaria organizzativa provinciale, incarico attraverso il quale ha già operato all’interno della struttura territoriale di Forza Italia. Con il passaggio alla vicesegreteria, la dirigente azzurra assume nuove responsabilità nell’organizzazione politica catanese. Falcone ha voluto ringraziarla pubblicamente per la disponibilità ad accettare l’incarico, sottolineando come la scelta si inserisca in un percorso fondato sulla valorizzazione delle competenze, dell’esperienza e del merito. L’eurodeputato ha inoltre evidenziato l’importanza di rafforzare una classe dirigente capace di interpretare le esigenze dei territori e di contribuire all’attività politica del partito secondo regole condivise.

“Ringrazio Cettina Foti per la disponibilità ad assumere questo nuovo incarico – dichiara Falcone – e le rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, a nome di tutta la squadra di Forza Italia in provincia di Catania. La sua nomina si inserisce in un percorso che punta a valorizzare le competenze, l’esperienza e il merito, rafforzando una classe dirigente costruita con le regole e capace di interpretare le esigenze dei territori”.

Forza Italia guarda alle prossime sfide politiche ed elettorali in Sicilia

La riorganizzazione della struttura provinciale si inserisce anche nella prospettiva dei prossimi impegni politici ed elettorali che interesseranno la Sicilia e il territorio catanese. Marco Falcone ha richiamato la necessità di affrontare queste sfide attraverso una proposta politica coerente con l’identità liberale e popolare di Forza Italia, indicando nel buongoverno e nella qualità dell’azione amministrativa i principali riferimenti dell’attività del partito. La nomina della nuova vicesegretaria provinciale viene quindi presentata come parte di un percorso di consolidamento dell’organizzazione locale, finalizzato a rafforzare la presenza degli azzurri e il confronto con i cittadini. Per il segretario provinciale, la preparazione ai futuri appuntamenti richiede una struttura politica capace di valorizzare le professionalità presenti al proprio interno e di mantenere un collegamento con le necessità delle diverse realtà territoriali. “Ci attendono in Sicilia e a Catania sfide fondamentali sul piano politico ed elettorale: le affronteremo con una proposta coerente con i nostri valori liberali e popolari, puntando sul buongoverno e sulla qualità della nostra azione a servizio dei cittadini”, conclude l’eurodeputato e segretario provinciale azzurro.

Con la nomina di Cettina Foti alla vicesegreteria provinciale, Forza Italia Catania definisce dunque un nuovo tassello della propria organizzazione interna. L’ingegnere 58enne passa dalla segreteria organizzativa a un incarico di maggiore responsabilità, nell’ambito della linea indicata da Marco Falcone per il rafforzamento della struttura territoriale del partito. La scelta arriva in una fase nella quale gli azzurri guardano ai prossimi appuntamenti politici ed elettorali siciliani, con l’obiettivo dichiarato di consolidare la propria organizzazione e valorizzare le esperienze maturate dai dirigenti locali.