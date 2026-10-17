Forum Giovani Imprenditori Confcommercio: la delegazione di Reggio Calabria protagonista a Milano

Si è concluso a Milano, il 15 e 16 ottobre a Palazzo Castiglioni, il XVII Forum Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, che ha riunito centinaia di giovani imprenditori del terziario da tutta Italia. Protagonista la delegazione di Reggio Calabria del Gruppo Giovani Confcommercio, composta da: Paolo Destefano, Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Reggio Calabria e componente del Consiglio Direttivo Nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio, Antonino Luciano Calabrese, Consigliere Gruppo Giovani Confcommercio Reggio Calabria, Aurelio Arcano, Consigliere Gruppo Giovani Confcommercio Reggio Calabria, Pietro Bruno Trunfio, Consigliere Gruppo Giovani Confcommercio Reggio Calabria.

Apertura con il Presidente Confcommercio Carlo Sangalli e il Presidente Giovani Matteo Musacci. A seguire gli interventi di Paolo De Nadai e Marco Taddei che hanno introdotto i tavoli di lavoro sulle priorità per l’imprenditoria giovanile: burocrazia e semplificazione, accesso al credito, transizione digitale e Intelligenza Artificiale, sostenibilità, capitale umano e ricambio generazionale.

I lavori sono proseguiti con il panel moderato da Enrico Galletti con i giovani esponenti politici e l’intervista alla Sindaca di Genova Silvia Salis. Il 16 ottobre al Teatro Studio Melato incontro formativo con Alessandro D’Avenia e Davide Calgaro. “Con i consiglieri Calabrese, Arcano e Trunfio – dichiara il Presidente Paolo Destefano – abbiamo portato a Milano la voce delle imprese giovani reggine. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una Reggio Città Universitaria che valorizzi il capitale umano e trattenga i talenti. Servono regole semplici e politiche che investano su chi fa impresa ogni giorno in Calabria”.