FIMP Calabria, il Dott. Giuseppe Zampogna eletto nuovo segretario regionale per il prossimo quadriennio

Nella splendida cornice della Fortezza Santa Trada Hotel di Villa San Giovanni, in occasione del XXIX Congresso regionale della FIMP Calabria svoltosi il 10-11 settembre u.s., il dott. Giuseppe Zampogna è stato eletto segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri per il prossimo quadriennio. Il dott. Zampogna succede al dott. Antonio Gurnari, al quale è stata conferita la Presidenza onoraria della FIMP Calabria, quale riconoscimento per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Un percorso che ha contribuito a rafforzare l’immagine e il ruolo della Federazione sul territorio regionale, promuovendo al contempo il miglioramento delle condizioni professionali dei pediatri aderenti alla FIMP. L’elezione del nuovo segretario regionale rappresenta un momento importante per la Federazione, chiamata a proseguire il proprio impegno nella tutela della professione pediatrica, nella valorizzazione del ruolo del pediatra di famiglia e nel rafforzamento della qualità dell’assistenza rivolta ai bambini e agli adolescenti calabresi.

Il passaggio di consegne si inserisce nel segno della continuità e del rinnovamento

Il passaggio di consegne si inserisce nel segno della continuità e del rinnovamento, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e affrontare le nuove sfide della pediatria territoriale, in un contesto sanitario che richiede competenze, capacità di dialogo e una rappresentanza sindacale sempre più autorevole. La FIMP Calabria rivolge al dott. Giuseppe Zampogna i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e al dott. Antonio Gurnari un sentito ringraziamento per il contributo offerto alla crescita della Federazione, con l’auspicio che la sua esperienza possa continuare a rappresentare un prezioso punto di riferimento.

“Accolgo questo incarico- Dott. Giuseppe Zampogna– con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza del ruolo che la FIMP è chiamata a svolgere a tutela dei pediatri di famiglia e della salute dei bambini e degli adolescenti della nostra regione. Desidero ringraziare i colleghi per la fiducia accordatami. Il mio impegno sarà orientato all’ascolto, alla partecipazione e alla valorizzazione di tutti i professionisti che ogni giorno operano sul territorio, spesso in condizioni complesse, per garantire un’assistenza pediatrica di qualità. Proseguiremo il lavoro della Federazione con spirito di unità e collaborazione, puntando a rafforzare la rappresentanza sindacale, a tutelare le condizioni professionali dei pediatri e a promuovere il riconoscimento del valore strategico della pediatria di famiglia all’interno del Servizio sanitario regionale. Un ringraziamento particolare va al dott. Antonio Gurnari per il lavoro svolto e per il contributo dato alla crescita della FIMP Calabria. La sua esperienza costituisce un patrimonio importante dal quale ripartire per affrontare con determinazione le sfide del prossimo quadriennio”.

“Ricevere – Dott. Antonio Gurnari –la Presidenza onoraria della FIMP Calabria è per me motivo di grande soddisfazione e rappresenta un riconoscimento che accolgo con gratitudine e profondo senso di appartenenza alla Federazione. In questi anni ho cercato di contribuire al rafforzamento dell’immagine della FIMP, alla valorizzazione della professione pediatrica e al miglioramento delle condizioni lavorative dei colleghi, nella convinzione che una Federazione forte e unita sia fondamentale per tutelare i pediatri e garantire risposte adeguate ai bisogni di salute dei più piccoli. Ringrazio tutti i colleghi che hanno condiviso con me questo percorso, sostenendo il lavoro svolto e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni. A Giuseppe Zampogna rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà affrontare il nuovo incarico con impegno e determinazione. Continuerò a mettere a disposizione della Federazione la mia esperienza, nella convinzione che il dialogo tra generazioni professionali e la coesione del gruppo dirigente siano elementi essenziali per il futuro della FIMP Calabria”.