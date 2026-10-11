FIMMG, rivoluzione ai vertici nazionali: protagonisti due medici calabresi, uno di Reggio

Orizzonte 2030 é questo il nome della squadra che ha portato al rinnovamento della FIMMG nazionale e nell’ambito dell’85° Congresso Nazionale ha eletto Niccolò Biancalani, 44 anni, medico di famiglia e già Segretario Regionale FIMMG Toscana, nuovo Segretario Generale Nazionale. Insieme a lui, è stato nominato un nuovo Esecutivo generale nazionale composto da Pier Luigi Bartoletti, Carlo Curatola, Antonio Pio D’Ingianna, Alessandro Dabbene, Noemi Lopes, Enrico Peterle, Alessandro Rubino e Giuseppe Zagami oltre al Segretario Nazionale uscente Silvestro Scotti nella nuova veste di Presidente.

“Come calabresi, un augurio particolare va al cosentino neo Segretario Generale organizzativo dott. Antonio Pio D’Ingianna e al reggino dottor Pietro Scordo neo membro del collegio dei revisori – si legge in una nota stampa -. Una nuova squadra giovane che deve affrontare le numerose sfide del presente con lo sguardo al futuro, da cui Orizzonte 2030. E’ necessario riqualificare la professione del MMG, bistrattata negli ultimi anni e divenuta per nulla appetibile agli occhi dei giovani medici che si affacciano alla professione. Occorre sfruttare l’avvento dell’intelligenza artificiale per efficientare il rapporto con i pazienti e snellire la burocrazia. La FIMMG RC prosegue da protagonista il suo impegno volto a dare risposte di salute ai cittadini rapportandosi in maniera costruttiva con tutti gli attori del territorio Asp e Gom”.