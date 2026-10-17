FenImprese, il calabrese Luca Mancuso: “il futuro dell’Italia passa dalla forza delle piccole e medie imprese”

Il futuro dell’economia italiana e le sfide che attendono le micro, piccole e medie imprese saranno al centro dell’VIII Assemblea Nazionale di FenImprese – Federazione Nazionale Imprese, in programma venerdì 23 ottobre 2026 all’NH Milano Congress Centre di Assago. L’appuntamento, dal titolo “Imprese e futuro: la sfida continua”, riunirà istituzioni, imprenditori e professionisti per una giornata di confronto sulle trasformazioni del sistema produttivo nazionale e sulle opportunità di sviluppo. L’iniziativa punta a dare voce alle esigenze del mondo imprenditoriale, favorendo il dialogo con le istituzioni e con i principali interlocutori del sistema economico e sociale. Sarà un’occasione per condividere esperienze, approfondire le criticità che interessano le aziende italiane e individuare possibili strategie di crescita in uno scenario caratterizzato da cambiamenti tecnologici, organizzativi e competitivi.

Giuseppe Brindisi, Vittoriana Abate e Giada Fazzalari alla conduzione dell’assemblea

La giornata sarà condotta da Giuseppe Brindisi, giornalista e noto volto televisivo Mediaset, affiancato da Vittoriana Abate, giornalista e conduttore Rai, e da Giada Fazzalari, giornalista e direttore de L’Avanti della Domenica!. I tre accompagneranno gli interventi e i diversi momenti di confronto previsti dal programma. Nel ruolo di madrina dell’evento ci sarà Francesca Testasecca, già Miss Italia e oggi conduttrice televisiva. La sua partecipazione contribuirà a caratterizzare un appuntamento che intende coniugare il confronto istituzionale con l’approfondimento delle principali questioni economiche e la valorizzazione del mondo imprenditoriale.

Competitività, innovazione e digitalizzazione: le sfide delle imprese italiane

Il programma dell’assemblea sarà dedicato ad alcuni dei temi più importanti per il futuro del tessuto produttivo italiano, dalla competitività all’innovazione, dalla digitalizzazione alla formazione, fino allo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le trasformazioni del mercato. Particolare attenzione sarà rivolta alle micro, piccole e medie imprese, considerate una componente fondamentale dell’economia nazionale. In un contesto segnato da profondi cambiamenti, la capacità di innovare, investire e adeguarsi alle nuove esigenze rappresenta un elemento decisivo per sostenere la crescita e rafforzare la competitività delle attività produttive.

Il presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso: “centrale il valore delle piccole e medie imprese”

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Luca Vincenzo Mancuso, crotonese e presidente nazionale di FenImprese, che richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare le trasformazioni economiche valorizzando il ruolo delle realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute. “Abbiamo scelto il titolo “Imprese e futuro: la sfida continua” perché siamo convinti che il futuro del nostro sistema produttivo dipenda dalla capacità di affrontare con concretezza le trasformazioni in atto, senza perdere di vista il valore e la centralità delle micro, piccole e medie imprese”, sottolinea Mancuso. Il presidente nazionale pone dunque al centro del confronto la necessità di accompagnare le aziende in un percorso di crescita che tenga conto delle nuove sfide economiche, senza trascurare il contributo che le imprese di minori dimensioni offrono al sistema produttivo italiano. Sulla stessa linea anche il direttore nazionale di FenImprese, Andrea Esposito, che evidenzia l’importanza di offrire alle aziende uno spazio concreto di dialogo e condivisione. L’obiettivo è rafforzare il ruolo della federazione nella rappresentanza delle esigenze del mondo produttivo e nel confronto con le istituzioni.

Milano al centro del confronto sul futuro del sistema produttivo

La scelta di Milano e della Lombardia come sede dell’VIII Assemblea Nazionale assume un valore particolare, considerando il peso economico di un territorio che rappresenta uno dei principali motori produttivi italiani. Una realtà caratterizzata da una forte vocazione imprenditoriale e da una costante attenzione all’innovazione, elementi che si inseriscono pienamente nei temi al centro dell’iniziativa. L’assemblea intende andare oltre il singolo appuntamento, contribuendo a individuare condizioni favorevoli agli investimenti, all’occupazione e allo sviluppo economico. Il confronto tra rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e professionisti sarà orientato anche alla ricerca di nuove prospettive di crescita per il sistema produttivo nazionale.

FenImprese rafforza il dialogo tra imprese e istituzioni

L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Milano, si inserisce nel percorso di consolidamento di FenImprese, organizzazione datoriale nazionale apartitica, autonoma e senza fini di lucro, impegnata nella tutela e nella rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese. Con l’VIII Assemblea Nazionale, la federazione punta a rafforzare il confronto tra il mondo produttivo e le istituzioni, mettendo al centro le esigenze di chi quotidianamente affronta le sfide del mercato e contribuisce allo sviluppo economico del Paese. Il messaggio dell’appuntamento milanese è quello di una crescita che passa attraverso il sostegno alle imprese, la valorizzazione delle competenze e una collaborazione più efficace tra sistema produttivo e istituzioni. Un percorso che non può esaurirsi in una giornata di lavori, ma richiede continuità, capacità di visione e un impegno condiviso per affrontare le trasformazioni dell’economia italiana.