FABI Messina, nel XIV Congresso eletti i nuovi segretari per il prossimo quadriennio | NOMI

Si è svolto presso l’Hotel Europa sulla S.S. 114, il XIV Congresso Provinciale del SAB FABI di Messina. I lavori, molto partecipati, hanno affrontato i temi al momento al centro del dibattito di categoria: il rinnovo del CCNL del credito, chiamato a recepire i profondi cambiamenti del lavoro bancario, e il risiko bancario in corso, tra ipotesi di fusioni e acquisizioni destinate a ridisegnare il futuro del settore. Ad aggiornare la platea sullo stato delle trattative nazionali è stato il Segretario Generale della FABI, Lando Maria Sileoni, numerosi gli interventi dei presenti. Al termine del dibattito, si è proceduto all’elezione dei nuovi organismi che guideranno la Federazione messinese per il prossimo quadriennio.

Sono risultati eletti:

Segretario Coordinatore: Massimo Pellegrino;

Massimo Pellegrino; Segretaria Amministrativa: Sonia Merlino;

Sonia Merlino; Segretari Coordinatori Aggiunti: Stefano Musumeci e Massimo Romagnolo;

Stefano Musumeci e Massimo Romagnolo; Segretari Organizzativi: Mariagrazia Maiorana, Giovanni Bonfiglio, Piero Briuglia;

Mariagrazia Maiorana, Giovanni Bonfiglio, Piero Briuglia; Segreteri Provinciali: Giuseppe Amalfi, Giovanni Campanella, Ernesto Del Giudice, Placido Minutoli, Filippo Restuccia.

Il Congresso ha confermato la compattezza e la leadership della FABI nella provincia di Messina, primo sindacato di categoria a livello nazionale e punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori del credito.