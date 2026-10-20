FABI Messina, nel XIV Congresso eletti i nuovi segretari per il prossimo quadriennio | NOMI

Prima della votazione, un confronto partecipato sui profondi cambiamenti del lavoro bancario e il risiko bancario in corso, tra ipotesi di fusioni e acquisizioni destinate a ridisegnare il futuro del settore

Sab Fabi Messina

Si è svolto presso l’Hotel Europa sulla S.S. 114, il XIV Congresso Provinciale del SAB FABI di Messina. I lavori, molto partecipati, hanno affrontato i temi al momento al centro del dibattito di categoria:  il rinnovo del  CCNL del credito, chiamato a recepire i profondi cambiamenti del lavoro bancario, e il risiko bancario in corso, tra ipotesi di fusioni e acquisizioni destinate a ridisegnare il futuro del settore. Ad aggiornare la platea sullo stato delle trattative nazionali è stato il Segretario Generale della FABI, Lando Maria Sileoni, numerosi gli interventi dei presenti. Al termine del dibattito, si è proceduto all’elezione dei nuovi organismi che guideranno la Federazione messinese per il prossimo quadriennio.

Sono risultati eletti:

  • Segretario Coordinatore: Massimo Pellegrino;
  • Segretaria  Amministrativa: Sonia Merlino;
  • Segretari Coordinatori Aggiunti: Stefano Musumeci e Massimo Romagnolo;
  • Segretari Organizzativi: Mariagrazia Maiorana, Giovanni Bonfiglio, Piero Briuglia;
  • Segreteri Provinciali: Giuseppe Amalfi, Giovanni Campanella, Ernesto Del Giudice, Placido Minutoli, Filippo Restuccia.

Il Congresso ha confermato la compattezza e la leadership della FABI nella provincia di Messina, primo sindacato di categoria a livello nazionale e punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori del credito.

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