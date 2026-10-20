FABI Messina, nel XIV Congresso eletti i nuovi segretari per il prossimo quadriennio | NOMI

Si è svolto presso l’Hotel Europa sulla S.S. 114, il XIV Congresso Provinciale del SAB FABI di Messina. I lavori, molto partecipati, hanno affrontato i temi al momento al centro del dibattito di categoria: il rinnovo del CCNL del credito, chiamato a recepire i profondi cambiamenti del lavoro bancario, e il risiko bancario in corso, tra ipotesi di fusioni e acquisizioni destinate a ridisegnare il futuro del settore. Ad aggiornare la platea sullo stato delle trattative nazionali è stato il Segretario Generale della FABI, Lando Maria Sileoni, numerosi gli interventi dei presenti. Al termine del dibattito, si è proceduto all’elezione dei nuovi organismi che guideranno la Federazione messinese per il prossimo quadriennio.
Sono risultati eletti:
- Segretario Coordinatore: Massimo Pellegrino;
- Segretaria Amministrativa: Sonia Merlino;
- Segretari Coordinatori Aggiunti: Stefano Musumeci e Massimo Romagnolo;
- Segretari Organizzativi: Mariagrazia Maiorana, Giovanni Bonfiglio, Piero Briuglia;
- Segreteri Provinciali: Giuseppe Amalfi, Giovanni Campanella, Ernesto Del Giudice, Placido Minutoli, Filippo Restuccia.
Il Congresso ha confermato la compattezza e la leadership della FABI nella provincia di Messina, primo sindacato di categoria a livello nazionale e punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori del credito.