Ex Ilva, il Governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi: fissata la data dell’incontro. Proteste e blocchi sulla Statale 106 Jonica

Vertice sulla vertenza ex Ilva in programma il 27 ottobre alle 17 a Palazzo Chigi. Intanto prosegue per il quarto giorno la mobilitazione dei lavoratori con blocchi stradali a Taranto, sulla Statale 7 e sulla Statale 106 Jonica in direzione Reggio Calabria. Proteste anche a Genova e Novi Ligure, mentre restano le preoccupazioni dei sindacati

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il Governo ha fissato per il 27 ottobre, alle 17, un incontro a Palazzo Chigi, nella Sala Verde, sulla vertenza ex Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali. La convocazione arriva mentre prosegue da quattro giorni la protesta dei lavoratori, con blocchi stradali a Taranto e iniziative di mobilitazione anche a Genova e Novi Ligure. Nel Tarantino restano interessate dalla protesta la statale 7 per Massafra e la statale 106 Jonica, in direzione Reggio Calabria, dove i presidi sono scattati dalla mattina di lunedì. Il provvedimento approvato dall’esecutivo non ha dissipato i timori delle organizzazioni sindacali.

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