Ex Ilva, il Governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi: fissata la data dell’incontro. Proteste e blocchi sulla Statale 106 Jonica

Il Governo ha fissato per il 27 ottobre, alle 17, un incontro a Palazzo Chigi, nella Sala Verde, sulla vertenza ex Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali. La convocazione arriva mentre prosegue da quattro giorni la protesta dei lavoratori, con blocchi stradali a Taranto e iniziative di mobilitazione anche a Genova e Novi Ligure. Nel Tarantino restano interessate dalla protesta la statale 7 per Massafra e la statale 106 Jonica, in direzione Reggio Calabria, dove i presidi sono scattati dalla mattina di lunedì. Il provvedimento approvato dall’esecutivo non ha dissipato i timori delle organizzazioni sindacali.