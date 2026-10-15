Eulalia Micheli al TTG Rimini: “crescita, inclusione e attrattività nel racconto della Calabria” | INTERVISTA

Durante la fiera turistica TTG di Rimini, l’assessore a Istruzione, Sport e Politiche Giovanili Eulalia Micheli ha illustrato la strategia della Regione Calabria per valorizzare il territorio attraverso l’attività sportiva. L’obiettivo principale è sfruttare gli eventi agonistici come motore per attrarre visitatori, i quali, giunti per una competizione, avranno l’opportunità di scoprire le bellezze locali. Grazie alla sua conformazione geografica che unisce mare e montagna, la regione si trasforma così in una vera e propria palestra all’aperto. Puntando sui concetti chiave di crescita, inclusione e attrattività, l’amministrazione intende rinnovare l’immagine della zona.

Intervistata ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’ass. Micheli ha dichiarato: “sono qui a Rimini al TTG per parlare di turismo, per parlare di cultura, ma soprattutto per parlare di sport, perché credo che un tema centrale sia il legame e il rapporto fra sport, turismo e territorio. Sono venuta qui al TTG, in un momento che ha visto la partecipazione della Regione Calabria, per parlare dello sport come veicolo e strumento attraverso il quale raccontare la nostra regione più attrattiva, più accessibile e più inclusiva. I tre elementi presi in considerazione dal governo della Regione Calabria in questa direzione sono crescita, inclusione e attrattività.

Momenti di confronto come il TTG, che è la più grande fiera sul turismo, servono proprio a far conoscere la nostra regione. Lo sport può essere lo strumento attraverso il quale un visitatore viene in Calabria per una gara o una competizione, a dicembre, ad esempio ci sarà la Next Gen del tennis a Reggio Calabria, per poi conoscere il luogo e magari ritornarci“.