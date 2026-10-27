Eugenio Facciolla assolto anche in Appello, Antoniozzi: “calvario ingiustificato, spero torni in Calabria”

Confermata anche in Appello l’assoluzione del magistrato Eugenio Facciolla, già procuratore della Repubblica di Castrovillari, dall’accusa di falso. Il Tribunale collegiale di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro la precedente sentenza di assoluzione, confermando così l’esito favorevole al magistrato. Una decisione che segna un nuovo passaggio nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex procuratore di Castrovillari, oggi in servizio come giudice del lavoro in Basilicata. La notizia è stata accolta con soddisfazione dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che ha espresso apprezzamento per la decisione dei giudici di Salerno, sottolineando il percorso giudiziario affrontato da Facciolla e auspicando un suo futuro ritorno in Calabria.

“La conferma dell’assoluzione per il dottor Eugenio Facciolla a Salerno ci riempie di gioia. Facciolla è un magistrato serio e perbene che ha dovuto affrontare un calvario giudiziario ingiustificato. Oggi è giudice del lavoro in Basilicata e mi auguro che presto possa tornare in Calabria. I percorsi della giustizia sono a volte tortuosi anche per gli stessi magistrati ma Facciolla ha sempre rispettato da cittadino semplice questo percorso dimostrando la sua estraneità ai fatti”, ha dichiarato Antoniozzi, commentando la conferma dell’assoluzione dell’ex procuratore della Repubblica di Castrovillari.