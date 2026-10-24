Etna Sky, Messina: “non stiamo aprendo una panetteria”. Budget di 10 milioni e novità sugli investitori

Etna Sky, il progetto della nuova compagnia aerea siciliana va avanti, ma per conoscere i tempi del decollo bisognerà attendere. A fare il punto sull’iniziativa è stato Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia che alla Camera aderisce alla componente di Sud Chiama Nord, intervenuto su Telecolor durante “Il Punto”, il programma di approfondimento politico condotto da Luca Ciliberti. Messina ha confermato che il lavoro per la realizzazione della compagnia prosegue e che nei prossimi tempi saranno resi noti i nomi degli imprenditori che hanno deciso di investire nel progetto. Il parlamentare ha tuttavia preferito non indicare date precise per l’avvio delle attività, richiamando la complessità delle procedure necessarie per rendere operativa una compagnia aerea.

Etna Sky, Messina: “stiamo lavorando, presto i nomi degli imprenditori”

Durante l’intervista a Telecolor, Manlio Messina ha ribadito che il progetto Etna Sky è in fase di sviluppo e che il coinvolgimento degli investitori rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa. “Stiamo lavorando, non faccio le date. Tra non molto usciranno i nomi degli imprenditori che hanno investito”, ha dichiarato il deputato, spiegando che saranno necessari ulteriori passaggi prima dell’avvio operativo. Messina ha quindi richiamato l’attenzione sulle autorizzazioni richieste per operare nel settore del trasporto aereo, sottolineando che non si tratta di un’attività che può essere avviata in tempi immediati. “Serve tempo per le autorizzazioni, non stiamo aprendo una panetteria, con tutto il rispetto”, ha affermato, utilizzando il paragone per evidenziare la complessità dell’operazione.

Un budget previsto di 10 milioni di euro

Nel corso dell’intervento, Messina ha fornito anche un’indicazione sulle risorse economiche previste per l’iniziativa. Il budget indicato per Etna Sky è di 10 milioni di euro, una cifra che il parlamentare ha richiamato parlando del lavoro in corso per concretizzare il progetto. Resta centrale il tema degli investitori, i cui nomi, secondo quanto annunciato da Messina, saranno comunicati prossimamente. Il deputato non ha però indicato una data precisa per la loro presentazione.

Il nodo delle autorizzazioni e i tempi per il decollo

Uno dei passaggi fondamentali per il futuro della compagnia riguarda le autorizzazioni necessarie per avviare le operazioni di volo. Messina ha evidenziato come proprio la complessità delle procedure rappresenti un elemento da considerare nella definizione dei tempi. La realizzazione di una compagnia aerea richiede infatti specifici adempimenti tecnici e amministrativi, oltre al completamento delle procedure previste dalle autorità competenti. Il progetto Etna Sky dovrà quindi seguire l’iter necessario prima di poter avviare concretamente i collegamenti.