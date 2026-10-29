Etna, arrivi limitati all’aeroporto di Catania per la cenere vulcanica

Nuove limitazioni al traffico aereo a Catania a causa dell’attività vulcanica dell’Etna. È stata disposta la chiusura immediata del settore B1 dello spazio aereo che interessa il vulcano, mentre gli arrivi all’aeroporto di Catania Fontanarossa sono stati limitati a un massimo di dieci voli ogni ora fino alle 21. A confermare il provvedimento è stata la SAC, società di gestione dello scalo etneo, dopo le decisioni assunte dal Nucleo di Coordinamento Operativo, l’organismo che coordina la gestione del traffico aereo e le misure di sicurezza in presenza di emergenze legate all’attività eruttiva del vulcano.

Etna, codice rosso per l’aviazione: emissione di cenere ancora in corso

Le restrizioni arrivano dopo l’innalzamento, avvenuto questa mattina, del codice di allerta per l’aviazione da arancione a rosso, in seguito alla presenza di una debole emissione di cenere vulcanica tuttora in corso sull’Etna. Il passaggio al livello rosso segnala una situazione di particolare attenzione per la navigazione aerea, considerati i possibili rischi associati alla presenza di particelle di cenere in atmosfera. La chiusura del settore B1 e la riduzione del numero di arrivi costituiscono quindi misure precauzionali finalizzate alla sicurezza delle operazioni di volo. Nonostante le limitazioni introdotte, la SAC ha comunicato che al momento non si registrano criticità operative nell’aeroporto di Catania.