Ernesto Maria Ruffini a Porta a Porta: “pronti ad una lista unica di Centro con Renzi, Onorato e socialisti”

Il leader di Più Uno apre alla costruzione di una lista comune tra le forze riformiste e civiche del centrosinistra. L'annuncio durante la trasmissione di Bruno Vespa su Rai 1

ruffini

Si muove il centro riformista italiano in vista delle elezioni politiche del 2027. Ernesto Maria Ruffini, leader del movimento Più Uno, apre alla possibilità di costruire una lista elettorale unitaria insieme a Matteo Renzi, ai socialisti, a +Europa, a Primavera e a Progetto Civico. L’apertura arriva durante Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, nel corso del quale Ruffini ha affrontato il tema dell’aggregazione delle forze politiche dell’area riformista all’interno del Campo Largo di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli.

Da Italia Viva a +Europa: le forze coinvolte nella proposta

Il percorso indicato da Ruffini chiama in causa diverse realtà politiche, a partire dall’area di Matteo Renzi e Italia Viva, impegnata nel progetto di Casa Riformista. Tra i possibili interlocutori figurano inoltre i socialisti, +Europa, Primavera e Progetto Civico, esperienze che partecipano al dibattito sulla riorganizzazione dell’area moderata, civica e riformista. La prospettiva è quella di verificare se queste diverse formazioni possano trovare una sintesi programmatica e organizzativa in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Leggi altri articoli di Notizie dall'Italia
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google