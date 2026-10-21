Ernesto Maria Ruffini a Porta a Porta: “pronti ad una lista unica di Centro con Renzi, Onorato e socialisti”

Si muove il centro riformista italiano in vista delle elezioni politiche del 2027. Ernesto Maria Ruffini, leader del movimento Più Uno, apre alla possibilità di costruire una lista elettorale unitaria insieme a Matteo Renzi, ai socialisti, a +Europa, a Primavera e a Progetto Civico. L’apertura arriva durante Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, nel corso del quale Ruffini ha affrontato il tema dell’aggregazione delle forze politiche dell’area riformista all’interno del Campo Largo di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli.

Da Italia Viva a +Europa: le forze coinvolte nella proposta

Il percorso indicato da Ruffini chiama in causa diverse realtà politiche, a partire dall’area di Matteo Renzi e Italia Viva, impegnata nel progetto di Casa Riformista. Tra i possibili interlocutori figurano inoltre i socialisti, +Europa, Primavera e Progetto Civico, esperienze che partecipano al dibattito sulla riorganizzazione dell’area moderata, civica e riformista. La prospettiva è quella di verificare se queste diverse formazioni possano trovare una sintesi programmatica e organizzativa in vista delle prossime consultazioni elettorali.