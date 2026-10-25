“Erasmus+” più inclusivo e accessibile a tutti, Eraclini: “dall’Europa ai territori, al centro le persone e le pari opportunità”

“Costruire comunità sempre più inclusive, accessibili e attente ai bisogni di tutti significa partire dalle persone, soprattutto da quelle più fragili, garantendo loro diritti, opportunità e piena partecipazione alla vita sociale”. È quanto dichiara Giuseppe Eraclini (Forza Italia), presidente della Commissione Politiche Sociali, commentando l’impegno dell’europarlamentare Giusi Princi nel percorso indicato dal Parlamento europeo per il rafforzamento del programma Erasmus+, con particolare attenzione ai giovani con disabilità, a coloro che provengono da famiglie a basso reddito e ai ragazzi delle aree interne, affinché le difficoltà economiche o geografiche non rappresentino un ostacolo alle opportunità di formazione e mobilità europea.

“L’attenzione che l’onorevole Princi continua a riservare a questi temi conferma l’importanza di un percorso che parte dalle istituzioni europee e deve trovare concreta applicazione nei nostri territori. L’inclusione non può fermarsi alle dichiarazioni di principio, ma deve tradursi in opportunità reali, servizi accessibili e risposte ai bisogni delle persone. È una visione che abbiamo già avuto modo di condividere attraverso il confronto con l’onorevole Princi e con la Relatrice speciale ONU sui diritti delle persone con disabilità, Heba Hagrass. Un percorso che ha messo in evidenza quanto sia importante il dialogo tra istituzioni internazionali, Europa ed enti locali, valorizzando anche le esperienze e le buone pratiche presenti in Calabria”.

“Insieme all’assessore Lucia Fio, come Commissione Politiche Sociali stiamo continuando a lavorare concretamente in questa direzione. Ne è un esempio l’approvazione, avvenuta proprio nei giorni scorsi in Commissione, dell’istituzione di un tavolo dedicato all’inclusione lavorativa dei ragazzi con autismo. Un’iniziativa che nasce dalla volontà di creare nuove opportunità, favorire l’autonomia e costruire percorsi di inserimento nel mondo del lavoro, coinvolgendo le realtà del territorio. Perché è proprio a livello locale che i principi dell’inclusione devono trasformarsi in azioni concrete e risposte ai bisogni delle persone. In questo percorso mi impegnerò personalmente a promuovere e divulgare le opportunità offerte dall’Europa, affinché possano raggiungere tutte le categorie sociali, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili, alle famiglie monoreddito e ai giovani disoccupati. È fondamentale che tutti possano conoscere gli strumenti e le possibilità messi a disposizione dai programmi europei, senza che le condizioni economiche o sociali diventino un limite alla partecipazione”.

“D’intesa con il nostro sindaco Francesco Cannizzaro e insieme all’onorevole Giusi Princi, anche attraverso il supporto della sua struttura di progettisti, intendiamo promuovere azioni capillari di informazione e accompagnamento sul territorio, affinché i fondi comunitari diventino un patrimonio accessibile a tutti e una concreta opportunità di crescita personale e sociale, raggiungendo ogni quartiere della nostra città. È proprio in questa prospettiva – conclude Eraclini – che si inserisce l’impegno europeo dell’onorevole Princi, contribuendo a rafforzare un percorso condiviso tra istituzioni e territori, con un obiettivo comune: mettere al centro le persone più fragili, garantire a tutti pari opportunità e costruire comunità sempre più inclusive, nelle quali nessuno venga lasciato indietro”.