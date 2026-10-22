Enzo Maraio a Sky TG24: “alle primarie con un candidato riformista. Renzi? Non ci ha invitato alla Leopolda”

Il Partito Socialista è pronto a scendere in campo alle primarie con un candidato riformista. Ad annunciarlo è Enzo Maraio, leader del Partito Socialista, intervenuto in diretta su Sky TG24, ospite del programma Start condotto da Giovanna Pancheri. Nel corso dell’intervista, Maraio ha affrontato il tema delle prospettive politiche dell’area riformista, soffermandosi anche sui rapporti con Matteo Renzi e sull’ipotesi di una lista unica di centro che possa coinvolgere socialisti e Progetto Civico.

Maraio: “alle primarie con un candidato riformista»

Il leader socialista ha chiarito la volontà del proprio partito di partecipare direttamente alla competizione delle primarie, puntando su una candidatura espressione dell’area riformista. “Alle primarie scenderemo in campo con un candidato riformista”, ha dichiarato Maraio, confermando così l’intenzione del Partito Socialista di presentare una propria proposta politica.

La stoccata a Renzi: “alla Leopolda non ci ha invitato”

Maraio ha poi affrontato il tema dei rapporti con Matteo Renzi, esprimendo incertezza rispetto alla possibilità di costruire una lista comune nell’area di centro. “Renzi? Alla Leopolda non ci ha invitato, non so se vuole fare una lista unica di centro con noi socialisti e Progetto Civico all’interno del Campo Largo”, ha affermato il leader del Partito Socialista. Le parole di Maraio evidenziano come, almeno per il momento, non vi siano certezze sulla possibilità di un’intesa elettorale con Renzi per la formazione di una lista unitaria.