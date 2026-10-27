Enna, inaugurato il parco solare con 400 pecore al pascolo: l’energia pulita diventa Pecorino Siciliano DOP

Energia solare e agricoltura insieme, con le pecore al pascolo tra i pannelli fotovoltaici e il latte destinato alla produzione di formaggi tipici siciliani. È il modello dell’impianto agrivoltaico avanzato Enna Piscopo, da 9,5 MWac, inaugurato il 20 ottobre da RWE in collaborazione con la Società Agricola Piscopo per gli aspetti agricoli. Circa 400 ovini pascoleranno a rotazione all’interno del parco. Il latte sarà conferito a un caseificio locale per la produzione di Pecorino Siciliano DOP e Piacentinu Ennese DOP, creando un collegamento diretto tra produzione energetica, attività zootecnica e filiera agroalimentare.

Da questo esempio concreto di integrazione tra energia e territorio è partita la quarta edizione di RinnovaMente Days, promossa da RWE Renewables Italia con il titolo “Crescere con Energia!”, che a Enna ha coinvolto anche circa mille studenti delle scuole primarie e secondarie, degli istituti superiori e dell’Università Kore in quattro giornate di incontri, seminari e attività didattiche.

“Il futuro dell’economia è sostenibile. Investire nelle energie rinnovabili, e quindi nella transizione energetica, è fondamentale non solo per il rispetto del mondo in cui viviamo, ma anche per ragioni strategiche ed economiche“, ha dichiarato Vladimiro Crisafulli, sindaco di Enna. “Per un territorio come il nostro, a forte vocazione agricola, questi eventi e queste iniziative rappresentano un’occasione concreta per dare nuovo slancio, e quindi un nuovo futuro, a un settore tanto importante per l’Ennese“.

La Sicilia è un territorio strategico per RWE, che conta nell’isola oltre 145 MW di capacità installata tra impianti eolici e fotovoltaici. “Con RinnovaMente Days vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro legame con il territorio e le comunità locali, promuovendo il dialogo con cittadini, istituzioni e scuole“, ha spiegato Paolo Raia, Country Chair di RWE Renewables Italia. “Crediamo che la transizione energetica debba essere non solo un’opportunità di sviluppo sostenibile, ma anche un’occasione concreta per generare valore condiviso“.

“Rispetto al fotovoltaico tradizionale, i pannelli agrivoltaici sono installati a un’altezza maggiore, così da consentire la continuità delle coltivazioni e della pastorizia“, ha spiegato invece Francesco Pecorario, Head of Construction – RWE Renewables Italia. “Nell’area di Enna Piscopo questo modello può sostenere la filiera agroalimentare e generare benefici per la comunità locale“, ha aggiunto

Mille studenti e le professioni del futuro

Accanto agli incontri sull’energia e sull’agricoltura, ampio spazio è stato dedicato alla formazione. All’esterno del Dome dell’Autodromo di Pergusa, gli studenti hanno potuto osservare una vera navicella eolica dismessa e musealizzata, utilizzata per illustrare il funzionamento della tecnologia eolica. Maria Sebastiana Adamo, assessora alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l’Università del Comune di Enna, ha sottolineato l’importanza di creare sinergie tra i diversi percorsi d’istruzione e il mondo della formazione, favorendo il dialogo tra scuole, università, istituzioni e imprese.

Il tema è stato approfondito nel convegno “Territori Rinnovabili: il valore di fare sistema per uno sviluppo condiviso” e nel seminario dedicato all’agrivoltaico e alle opportunità per la filiera agroalimentare. “La transizione energetica richiede il coinvolgimento di istituzioni, imprese, scuole, università e cittadini. A Enna abbiamo trovato una risposta molto positiva“, ha dichiarato Ludovica Nigiotti, Director Development South Europe – RWE Renewables Italia.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Enna, dall’Università degli Studi di Enna “Kore” e dalla Società Geografica Italiana, ha così messo in relazione investimenti, attività produttive e formazione. Il messaggio emerso dalle quattro giornate è che la transizione energetica non riguarda soltanto gli impianti, ma anche la capacità di valorizzare le risorse locali e offrire nuove prospettive professionali alle giovani generazioni.