Eni taglia i prezzi dei carburanti a uso agricolo, Brutto: “segnale importante per agricoltura e pesca”

Un aiuto concreto per il comparto agricolo e della pesca arriva da Eni, che ha annunciato una riduzione del 20% sui prezzi di gasolio e benzina destinati agli usi agricoli e motopesca. Una misura accolta positivamente dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e rilanciata in Calabria dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto.

“La scelta di Eni rappresenta un segnale importante per migliaia di imprese che, ogni giorno, devono fare i conti con l’aumento dei costi di produzione. Agricoltori e pescatori hanno bisogno di interventi concreti e immediati“, sottolinea Brutto. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure già adottate dal Governo per sostenere il settore primario, dal credito d’imposta sul carburante agli interventi contro il caro fertilizzanti.

“Quando istituzioni e sistema produttivo riescono a lavorare nella stessa direzione – evidenzia Brutto – è possibile dare risposte più rapide alle difficoltà delle imprese. L’auspicio è che anche altre compagnie seguano l’esempio di Eni“.

Per il capogruppo regionale di FdI, il contenimento del costo del carburante rappresenta un tassello importante, soprattutto in una fase nella quale la sostenibilità economica delle aziende agricole è messa sotto pressione dall’aumento generalizzato dei costi.

“Difendere l’agricoltura significa difendere il lavoro, le produzioni italiane e la sicurezza delle nostre filiere alimentari. Servono misure immediate, ma anche una strategia strutturale che renda le imprese più competitive“, conclude Brutto.

L’intervento di Eni, dunque, si aggiunge agli strumenti messi in campo dal Governo e riporta al centro del dibattito politico la necessità di sostenere il mondo agricolo e della pesca attraverso una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e sistema produttivo.