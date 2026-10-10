Elezioni politiche, Cateno De Luca diventa strategico per il centrodestra: il peso di Sud chiama Nord | DATI

La rilevazione LAB21 del 9 ottobre fotografa il movimento di Cateno De Luca in crescita e inserito nella coalizione di centrodestra. Con il 41,3% contro il 41,1% del campo largo, anche pochi decimali possono assumere un peso politico significativo

Sud chiama Nord
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il nuovo sondaggio politico LAB21, realizzato per Affaritaliani e pubblicato il 9 ottobre 2026, accende i riflettori su Sud chiama Nord e Cateno De Luca, protagonisti di un passaggio politico che potrebbe incidere sugli equilibri nazionali. Nella rilevazione, il movimento autonomista raggiunge l’1,6% delle intenzioni di voto, guadagnando lo 0,1% rispetto alla precedente misurazione e figurando all’interno della coalizione di centrodestra. Un dato numericamente contenuto, ma interessante se rapportato alla distanza tra i due principali schieramenti. Il sondaggio attribuisce infatti al centrodestra il 41,3%, mentre il campo largo si attesta al 41,1%. Appena due decimi di punto separano le coalizioni nella fotografia dell’istituto demoscopico. È proprio in questo quadro che emerge il peso politico di Sud chiama Nord: il suo 1,6% rappresenta una componente della coalizione superiore alla differenza rilevata tra i due schieramenti. Un elemento che contribuisce a spiegare l’attenzione nei confronti delle scelte di Cateno De Luca e delle prospettive di collaborazione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il sondaggio LAB21: Sud chiama Nord cresce e il centrodestra raggiunge il 41,3%

La rilevazione del 9 ottobre vede Fratelli d’Italia al 28,4%, con una crescita dello 0,2%, seguito da Forza Italia al 7% e dalla Lega al 5,5%, entrambe in aumento dello 0,1%. Sud chiama Nord raggiunge l’1,6%, anch’esso in crescita di un decimo, mentre Noi Moderati viene indicato allo 0,8%. Dall’altra parte, il Partito Democratico si attesta al 20%, il Movimento 5 Stelle al 13,4%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,6%, Italia Viva al 2,9% e Più Europa all’1,2%. Il confronto tra le coalizioni restituisce una situazione di sostanziale equilibrio. Il centrodestra viene collocato al 41,3%, con una fascia indicata nel grafico compresa tra il 41,3% e il 45,3%, mentre il campo largo viene accreditato del 41,1%, con una fascia dal 41,1% al 45,1%. Il dato che riguarda Cateno De Luca resta comunque rilevante nell’analisi dei rapporti tra le forze politiche: Sud chiama Nord è una componente relativamente piccola su scala nazionale, ma il suo consenso si inserisce in uno scenario caratterizzato da distanze ridotte tra le coalizioni.

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