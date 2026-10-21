Elezioni Messina, il Tar respinge i ricorsi. Pergolizzi: “ora avanti con gli impegni presi con i cittadini”

La decisione del Tar di Catania di respingere i ricorsi sulle elezioni amministrative di Messina viene accolta positivamente anche dal consigliere comunale Sebastiano Pergolizzi, che interviene sull’esito del contenzioso elettorale sottolineando l’importanza di proseguire il lavoro amministrativo nell’interesse della città. In una nota dal titolo “Ricorsi elettorali respinti: prosegue l’impegno per Messina”, Pergolizzi esprime soddisfazione per la pronuncia dei giudici, ribadendo al tempo stesso il rispetto per la magistratura e per il diritto di ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento.

Tar di Catania, Pergolizzi: “Un passaggio significativo per Messina”

Il consigliere comunale considera la decisione del Tribunale amministrativo un passaggio importante per il percorso istituzionale avviato dal sindaco Federico Basile e dal Consiglio comunale dopo le elezioni. “Accolgo con soddisfazione la decisione del TAR di Catania di respingere i ricorsi sulle elezioni amministrative di Messina. È un passaggio significativo per il percorso avviato dal sindaco Federico Basile e dal Consiglio comunale sulla base della fiducia ricevuta dai cittadini”, dichiara Pergolizzi. Il consigliere precisa tuttavia che si è ancora in attesa di conoscere le motivazioni della pronuncia, richiamando il rispetto delle istituzioni giudiziarie e delle prerogative di chi ha promosso il contenzioso. “In attesa di conoscere le motivazioni, esprimo pieno rispetto per il lavoro della magistratura e per il diritto di ciascuno di tutelare le proprie ragioni nelle sedi competenti”, rimarca.

La fiducia degli elettori e gli impegni dell’Amministrazione comunale

Superata questa fase del contenzioso davanti ai giudici amministrativi, Pergolizzi richiama l’attenzione sulle responsabilità degli amministratori nei confronti dei messinesi. La decisione del Tar, secondo il consigliere, rappresenta un ulteriore stimolo a portare avanti gli impegni assunti durante il percorso elettorale, mantenendo al centro dell’azione amministrativa le esigenze quotidiane della comunità. “Questa decisione rafforza la determinazione a portare avanti gli impegni assunti con i messinesi. La fiducia espressa nelle urne comporta una responsabilità quotidiana: ascoltare, affrontare i problemi e dare risposte concrete”, sottolinea.

Pergolizzi: “confronto serio e costruttivo, al centro le esigenze della città”

Nella parte conclusiva del suo intervento, il consigliere comunale ribadisce la volontà di continuare a offrire il proprio contributo all’attività istituzionale, privilegiando il dialogo e la concretezza dei risultati. “Con questo spirito continuerò a offrire il mio contributo, sostenendo un confronto serio e costruttivo e mantenendo al centro le esigenze della città. È attraverso la qualità delle scelte e i risultati che dobbiamo dimostrare di essere all’altezza del mandato ricevuto”, conclude Sebastiano Pergolizzi.