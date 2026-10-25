Elezioni Israele, Netanyahu posta l’immagine di un’atomica su Tel Aviv: “rischio secondo olocausto”

Un’immagine di Tel Aviv colpita da un attacco atomico, generata attraverso l’intelligenza artificiale e pubblicata su X dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. È il contenuto del post condiviso a due giorni dal voto in Israele, accompagnato da un messaggio che richiama il rischio di una catastrofe nucleare e mette al centro la minaccia iraniana. Netanyahu ha rilanciato parole attribuite a Yuval Bloomberg, autore del libro The Oslo Trap, secondo il quale “lo Stato di Israele si trova di fronte a una minaccia esistenza reale e concreta”. Un allarme che riguarda direttamente le ambizioni nucleari di Teheran e le possibili conseguenze per la sicurezza dello Stato ebraico.

Il messaggio insiste infatti su un punto preciso: “se gli iraniani dovessero dotarsi di armi nucleari, nulla conterebbe più”. Un’affermazione che accompagna l’immagine dell’esplosione atomica e che pone il dossier iraniano al centro del dibattito politico israeliano alla vigilia delle elezioni.

Netanyahu e la minaccia nucleare dell’Iran: l’immagine dell’atomica su Tel Aviv

La scelta di pubblicare un’immagine realizzata con l’intelligenza artificiale, raffigurante un attacco atomico su Tel Aviv, accompagna un messaggio dai toni particolarmente allarmanti sul futuro di Israele.

Nel post vengono richiamate la “minaccia” iraniana e quella dell’“asse sciita”, presentate come questioni decisive per la sicurezza nazionale. Il contenuto condiviso dal premier israeliano insiste sulla possibilità che l’Iran possa arrivare a disporre di armi nucleari, uno scenario che, nelle parole attribuite a Bloomberg, renderebbe secondarie tutte le altre controversie politiche.

Il riferimento a due bombe atomiche sul centro del Paese viene utilizzato per evidenziare la gravità del pericolo evocato. L’immagine pubblicata su X è una rappresentazione artificiale di un possibile attacco nucleare, non la documentazione di un evento realmente avvenuto.

Il riferimento a Donald Trump: “abbiamo altri due anni di Trump”

Un altro passaggio significativo del messaggio riguarda il ruolo degli Stati Uniti e del presidente americano Donald Trump nella gestione della questione iraniana.

Nel post viene sottolineato che “abbiamo altri due anni di Trump”, facendo riferimento alla presenza del tycoon alla Casa Bianca e alla possibilità di affrontare il dossier nucleare iraniano durante questo periodo.

Il richiamo al presidente statunitense si inserisce nel ragionamento sulla sicurezza di Israele e sulla necessità, sostenuta nel messaggio, di concentrare l’attenzione sulla minaccia rappresentata da Teheran e dall’asse sciita.

Le polemiche politiche e il caso Urich: “tutto è una enorme cortina di fumo”

Nel contenuto rilanciato da Netanyahu trovano spazio anche i temi che stanno alimentando il dibattito politico interno israeliano, comprese le notizie riguardanti Jonatan Urich, consigliere del premier.

Il post cita una serie di questioni al centro delle polemiche, sostenendo che esse rischino di distogliere l’attenzione dalla minaccia nucleare iraniana. “Qatar, ultraortodossi, Urich, reclutamento”, si legge nel messaggio, che prosegue: “Tutto è una enorme cortina di fumo per nascondere l’unica questione che svetta su tutte le altre”.

Il ragionamento viene rafforzato attraverso un interrogativo che richiama direttamente lo scenario rappresentato nell’immagine pubblicata sui social: “Se due bombe atomiche cadessero sul centro del Paese, a chi importerebbe di tutte queste inutili polemiche?”.

Il messaggio contrappone così le controversie politiche interne alla questione della sicurezza nazionale israeliana, indicando nella possibilità di un attacco nucleare il rischio prioritario da considerare.

Israele verso il voto, l’avvertimento agli elettori sul “secondo Olocausto”

La pubblicazione del post assume un significato particolare per la sua collocazione temporale, a soli due giorni dal voto in Israele.

Nel messaggio condiviso dal premier si sostiene che gli elettori, attraverso le proprie scelte, potrebbero esporre le loro famiglie al “pericolo di un secondo Olocausto”. Un’espressione estremamente forte, utilizzata per richiamare le possibili conseguenze di un Iran dotato di armi nucleari e per sottolineare la centralità della sicurezza nelle decisioni politiche del Paese.

Il contenuto lascia inoltre intendere che Netanyahu venga presentato come l’unico leader in grado di gestire il dossier iraniano, collegando direttamente il voto alla capacità di affrontare la minaccia evocata. Tra l’immagine artificiale dell’atomica su Tel Aviv, il riferimento a Donald Trump e l’allarme su un possibile secondo Olocausto, il messaggio rilanciato dal premier israeliano porta dunque la questione nucleare iraniana al centro del confronto elettorale, contrapponendola alle polemiche interne che attraversano la politica israeliana.