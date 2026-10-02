Elezioni e astensionismo, il sondaggio: la maggioranza degli italiani è contraria a una soglia minima di affluenza per rendere valido il voto

Il tema dell’astensionismo e della legittimità delle elezioni torna al centro del dibattito pubblico dopo una nuova rilevazione di Termometro Politico. Alla domanda se debba esistere una soglia minima di affluenza al di sotto della quale un’elezione non possa essere considerata valida, la maggioranza degli intervistati si esprime contro questa ipotesi. Secondo il sondaggio, realizzato con metodo CAWI su 2.300 interviste raccolte tra il 29 settembre e il 1° ottobre 2026, il 53,1% sceglie una delle due risposte contrarie all’introduzione di una soglia minima. Il 42,3% è invece favorevole a un meccanismo che imponga di tornare alle urne qualora la partecipazione scenda sotto un determinato livello. Il restante 4,6% dichiara di non sapere o di non voler rispondere.

Soglia minima alle elezioni, il 46,9% dice no: “Va rispettata la volontà di chi vota”

La singola risposta più scelta è quella del 46,9% degli intervistati. Questa parte del campione considera la bassa affluenza un fenomeno negativo, ma non ritiene che debba mettere in discussione la validità delle elezioni. La posizione espressa nel questionario sostiene infatti che, in democrazia, debba essere rispettata la volontà di chi decide di recarsi alle urne. È il nucleo principale del fronte contrario a un quorum elettorale. Secondo questa impostazione, l’astensione può rappresentare un problema politico e sociale, ma non dovrebbe tradursi automaticamente nell’annullamento del risultato. Il principio indicato da quasi un intervistato su due è quindi quello della validità del voto espresso, indipendentemente dalla percentuale complessiva dei cittadini che scelgono di partecipare. Termometro Politico sottolinea proprio questo aspetto: nonostante la crescente attenzione per l’astensionismo, la quota più ampia del campione continua a privilegiare la validità del voto rispetto a meccanismi che subordinino il risultato a un livello minimo di partecipazione.

Il 6,2% va oltre: una bassa affluenza non sarebbe necessariamente negativa

A questa quota si aggiunge un ulteriore 6,2% che esprime una posizione ancora più netta. Secondo questa risposta, una bassa affluenza non dovrebbe essere considerata necessariamente una cattiva notizia e sarebbe giusto che contasse soltanto il voto di chi è informato e sceglie consapevolmente di partecipare. Sommando il 46,9% e il 6,2%, il fronte contrario all’introduzione di una soglia minima arriva quindi al 53,1%. Le due posizioni non sono però identiche. La prima considera l’astensionismo un problema, pur difendendo la validità del risultato. La seconda attribuisce invece un valore maggiore alla scelta individuale di partecipare o meno e non interpreta necessariamente una bassa affluenza come un elemento negativo.

Il 42,3% vuole invece una soglia minima di partecipazione

Sul fronte opposto, complessivamente il 42,3% degli intervistati ritiene che debba esistere una soglia minima di affluenza al di sotto della quale le elezioni non siano valide. Anche in questo caso, però, emergono due visioni differenti. Il 27,2% vorrebbe fissare una soglia da concordare e, qualora non fosse raggiunta, imporre un nuovo voto nel quale i candidati della consultazione precedente non possano ripresentarsi. Il 15,1%, invece, è favorevole a una soglia minima, ma ritiene che in caso di mancato raggiungimento si debba tornare alle urne con gli stessi candidati. La differenza non è marginale, perché riguarda direttamente le conseguenze politiche di un eventuale fallimento della partecipazione minima.

Il 27,2% vorrebbe nuove elezioni con candidati diversi

La posizione più diffusa tra i favorevoli alla soglia minima è quella scelta dal 27,2%. Secondo questa impostazione, dovrebbe essere individuato un livello minimo di affluenza e, qualora non venisse raggiunto, l’elezione dovrebbe essere ripetuta. Non solo: i candidati della precedente consultazione non dovrebbero potersi ripresentare. È quindi una proposta che attribuisce alla mancata partecipazione non soltanto un effetto sulla validità del voto, ma anche una conseguenza diretta sull’offerta politica. La logica sottostante è che un’affluenza troppo bassa possa rappresentare anche un segnale di mancata mobilitazione degli elettori da parte delle candidature in campo.

Il 15,1% favorevole al quorum ma senza cambiare i candidati

Diversa la posizione del 15,1% degli intervistati. Anche questa fascia considera necessaria una soglia minima, ma non collega il mancato raggiungimento del quorum a un’esclusione dei candidati. In caso di affluenza insufficiente, secondo questa risposta, si dovrebbe semplicemente tornare al voto con gli stessi nomi. La distinzione mostra quanto il fronte favorevole alla soglia sia meno uniforme di quanto possa sembrare a una prima lettura. Da una parte c’è chi vorrebbe trasformare il mancato raggiungimento della partecipazione minima in una vera e propria ripartenza politica; dall’altra chi considera sufficiente una nuova consultazione.

Solo il 4,6% non prende posizione

Molto ridotta è la quota di chi non esprime un giudizio. Il 4,6% degli intervistati sceglie infatti la risposta “Non so/non intendo rispondere”. Oltre il 95% del campione prende quindi posizione su un tema che riguarda direttamente le regole della partecipazione democratica. Il dato evidenzia quanto la questione dell’astensionismo sia percepita come centrale, soprattutto in una fase nella quale diverse consultazioni registrano livelli di partecipazione molto inferiori rispetto al passato.