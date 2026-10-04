Eccellenza, l’Acr Messina travolgente al “Franco Scoglio”: 5-1 alla Gymnica Scordia e primato in classifica | RISULTATI

L’Acr Messina non lascia scampo alla Gymnica Scordia e al “Franco Scoglio” si impone con un netto 5-1 nella quarta giornata del Girone B del campionato di Eccellenza. Una partita indirizzata con decisione già nella prima frazione, chiusa dai padroni di casa avanti 3-0, grazie alla doppietta di Pablo Burzio e alla rete di Oliver Kragl. La formazione allenata da Alfio Torrisi prende immediatamente il controllo della gara e costruisce il successo nei primi 23 minuti. La Gymnica Scordia prova a reagire nella ripresa trovando subito il gol con Famà, ma il Messina non perde compattezza e nel finale dilaga ancora con Palumbo e Varela, fissando il risultato sul definitivo 5-1. Una vittoria larga nel punteggio e maturata attraverso un avvio particolarmente incisivo, nel quale il Messina riesce a mettere subito alle corde una formazione ospite arrivata in riva allo Stretto dopo una settimana segnata anche dal cambio di allenatore.
Risultati Eccellenza Girone B, 4ª Giornata
Domenica 4 ottobre
Ore 15:30
- Atletico CT 1994 Viagrande – Jonica F.C. 0-2
- Giarre Calcio – Acireale FC 1-2
- Melilli – Mazzarrone Calcio 1-1
- Acr Messina – Gymnica Scordia 5-1
- Nebros – Leonzio 1909 1-1
- Niscemi F.C. – Messana Riviera 4-2
- Sport Club Palazzolo – Augusta FC 1-0
- Vittoria – Athletic Gioiosa 0-0
Classifica Eccellenza Girone B
- Acr Messina 10
- Niscemi 9
- Nebros 8
- Mazzarrone Calcio 8
- Acireale FC 7
- Athletic Gioiosa 7
- Jonica F.C. 6
- Giarre Calcio 5
- Leonzio 1909 5
- Messana Riviera 4
- Melilli 4
- Sport Club Palazzolo 4
- Atletico CT 1994 Viagrande 3
- Gymnica Scordia 3
- Vittoria 3
- Augusta FC 1
Prossimo turno Eccellenza girone B, 5ª giornata
Domenica 11 ottobre
- Acireale FC – ATL CT 1994 Viagrande
- Athletic Gioiosa – Sport Club Palazzolo
- Augusta FC – Niscemi F.C.
- Jonica F.C. – Melilli
- Leonzio 1909 – Gymnica Scordia
- Mazzarrone Calcio – Nebros
- Messana Riviera – Giarre Calcio
- Vittoria – Acr Messina