Eccellenza, l’Acr Messina travolgente al “Franco Scoglio”: 5-1 alla Gymnica Scordia e primato in classifica | RISULTATI

L’Acr Messina non lascia scampo alla Gymnica Scordia e al “Franco Scoglio” si impone con un netto 5-1 nella quarta giornata del Girone B del campionato di Eccellenza. Una partita indirizzata con decisione già nella prima frazione, chiusa dai padroni di casa avanti 3-0, grazie alla doppietta di Pablo Burzio e alla rete di Oliver Kragl. La formazione allenata da Alfio Torrisi prende immediatamente il controllo della gara e costruisce il successo nei primi 23 minuti. La Gymnica Scordia prova a reagire nella ripresa trovando subito il gol con Famà, ma il Messina non perde compattezza e nel finale dilaga ancora con Palumbo e Varela, fissando il risultato sul definitivo 5-1. Una vittoria larga nel punteggio e maturata attraverso un avvio particolarmente incisivo, nel quale il Messina riesce a mettere subito alle corde una formazione ospite arrivata in riva allo Stretto dopo una settimana segnata anche dal cambio di allenatore.

Risultati Eccellenza Girone B, 4ª Giornata

Domenica 4 ottobre

Ore 15:30

Atletico CT 1994 Viagrande – Jonica F.C. 0-2

Giarre Calcio – Acireale FC 1-2

Melilli – Mazzarrone Calcio 1-1

Acr Messina – Gymnica Scordia 5-1

Nebros – Leonzio 1909 1-1

Niscemi F.C. – Messana Riviera 4-2

Sport Club Palazzolo – Augusta FC 1-0

Vittoria – Athletic Gioiosa 0-0

Classifica Eccellenza Girone B

Acr Messina 10 Niscemi 9 Nebros 8 Mazzarrone Calcio 8 Acireale FC 7 Athletic Gioiosa 7 Jonica F.C. 6 Giarre Calcio 5 Leonzio 1909 5 Messana Riviera 4 Melilli 4 Sport Club Palazzolo 4 Atletico CT 1994 Viagrande 3 Gymnica Scordia 3 Vittoria 3 Augusta FC 1

Prossimo turno Eccellenza girone B, 5ª giornata

Domenica 11 ottobre