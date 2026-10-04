Eccellenza, l’Acr Messina travolgente al “Franco Scoglio”: 5-1 alla Gymnica Scordia e primato in classifica | RISULTATI

I giallorossi chiudono la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Burzio e il gol di Kragl. Nella ripresa Famà prova a riaprire la gara, poi Palumbo e Varela completano la goleada nella quarta giornata del Girone B

  • ACR Messina - scordia
    Foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb
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L’Acr Messina non lascia scampo alla Gymnica Scordia e al “Franco Scoglio” si impone con un netto 5-1 nella quarta giornata del Girone B del campionato di Eccellenza. Una partita indirizzata con decisione già nella prima frazione, chiusa dai padroni di casa avanti 3-0, grazie alla doppietta di Pablo Burzio e alla rete di Oliver Kragl. La formazione allenata da Alfio Torrisi prende immediatamente il controllo della gara e costruisce il successo nei primi 23 minuti. La Gymnica Scordia prova a reagire nella ripresa trovando subito il gol con Famà, ma il Messina non perde compattezza e nel finale dilaga ancora con Palumbo e Varela, fissando il risultato sul definitivo 5-1. Una vittoria larga nel punteggio e maturata attraverso un avvio particolarmente incisivo, nel quale il Messina riesce a mettere subito alle corde una formazione ospite arrivata in riva allo Stretto dopo una settimana segnata anche dal cambio di allenatore.

Risultati Eccellenza Girone B, 4ª Giornata

Domenica 4 ottobre

Ore 15:30

  • Atletico CT 1994 Viagrande – Jonica F.C. 0-2
  • Giarre Calcio – Acireale FC 1-2
  • Melilli – Mazzarrone Calcio 1-1
  • Acr Messina – Gymnica Scordia 5-1
  • Nebros – Leonzio 1909 1-1
  • Niscemi F.C. – Messana Riviera 4-2
  • Sport Club Palazzolo – Augusta FC 1-0
  • Vittoria – Athletic Gioiosa 0-0

Classifica Eccellenza Girone B

  1. Acr Messina 10
  2. Niscemi 9
  3. Nebros 8
  4. Mazzarrone Calcio 8
  5. Acireale FC 7
  6. Athletic Gioiosa 7
  7. Jonica F.C. 6
  8. Giarre Calcio 5
  9. Leonzio 1909 5
  10. Messana Riviera 4
  11. Melilli 4
  12. Sport Club Palazzolo 4
  13. Atletico CT 1994 Viagrande 3
  14. Gymnica Scordia  3
  15. Vittoria 3
  16. Augusta FC  1

Prossimo turno Eccellenza girone B, 5ª giornata

Domenica 11 ottobre

  • Acireale FC – ATL CT 1994 Viagrande
  • Athletic Gioiosa – Sport Club Palazzolo
  • Augusta FC – Niscemi F.C.
  • Jonica F.C. – Melilli
  • Leonzio 1909 – Gymnica Scordia
  • Mazzarrone Calcio – Nebros
  • Messana Riviera – Giarre Calcio
  • Vittoria – Acr Messina
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