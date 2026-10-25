Eccellenza, l’Acr Messina travolge il Palazzolo: Bonanno fa tripletta, giallorossi primi da soli | RISULTATI e CLASSIFICA

L’ACR Messina conquista una vittoria pesantissima nella settima giornata del campionato di Eccellenza siciliana, Girone B, imponendosi con un netto 1-4 sul campo del Palazzolo. Una prestazione offensiva particolarmente efficace per i giallorossi, trascinati da uno straordinario Bonanno, autore di una tripletta nel primo tempo, e dalla rete di La Spada. Un successo che permette alla formazione messinese di conquistare il primo posto solitario in classifica, confermando le proprie ambizioni in questa prima parte della stagione.

Bonanno scatenato, tripletta nel primo tempo

La partita si mette immediatamente sui binari favorevoli all’ACR Messina, che trova il vantaggio dopo appena un minuto di gioco grazie a Bonanno. Un avvio fulmineo per i giallorossi, capaci di sbloccare il risultato praticamente alla prima occasione utile. Al 20′ del primo tempo arriva anche il gol di La Spada, che contribuisce ad ampliare il vantaggio della formazione messinese. Passano appena tre minuti e, al 23′, è ancora Bonanno a trovare la via della rete, firmando la propria doppietta personale. L’attaccante giallorosso non si ferma e al 34′ del primo tempo completa la sua straordinaria giornata realizzativa, mettendo a segno il terzo gol personale e il quarto della squadra. Il primo tempo vede così l’ACR Messina segnare quattro reti in appena 34 minuti, costruendo il risultato che caratterizzerà la sfida.

Il Palazzolo accorcia con Orteca nella ripresa

Nel secondo tempo il Palazzolo riesce a trovare il gol della bandiera con Orteca, a segno al 39′ della ripresa. La rete dei padroni di casa fissa il risultato sul definitivo 1-4, senza cambiare l’esito di una partita indirizzata dall’ACR Messina già nella prima frazione di gioco. Il grande protagonista dell’incontro resta Bonanno, decisivo con tre reti realizzate al 1′, al 23′ e al 34′ del primo tempo. A completare il tabellino dei marcatori messinesi è La Spada, autore del gol al 20′.

ACR Messina primo in classifica da solo

Oltre al risultato sul campo, la notizia più importante per l’ACR Messina riguarda la classifica del Girone B di Eccellenza. Grazie alla vittoria esterna contro il Palazzolo, i giallorossi si ritrovano da soli al comando del campionato dopo sette giornate. Un risultato significativo per la formazione messinese, che aggiunge tre punti alla propria classifica e rafforza la propria posizione nella corsa al vertice.

Risultati Eccellenza Girone B, 7ª Giornata

Domenica 25 ottobre