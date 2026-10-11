Eccellenza, il Messina espugna Vittoria e si prende la vetta: terzo successo esterno consecutivo | RISULTATI e CLASSIFICA

Il Messina continua a vincere e conquista il primo posto in solitaria nel Girone B del campionato di Eccellenza siciliana. Nella quinta giornata i biancoscudati si impongono 2-0 sul campo del Vittoria, centrando la terza vittoria consecutiva in trasferta e confermando il proprio ottimo avvio di stagione. Una giornata importante per la formazione messinese, accompagnata anche questa volta dal sostegno dei propri tifosi. Sono stati infatti quasi 300 i supporter arrivati da Messina per assistere alla partita.

Vittoria-Messina 0-2, decidono Sarao e Kragl

La partita si sblocca al 23° minuto, quando Sarao porta in vantaggio il Messina trasformando un calcio di rigore. Una rete che consente ai biancoscudati di chiudere la prima frazione avanti di un gol. Nella ripresa arriva anche il raddoppio. Al 52° minuto è Kragl a firmare il 2-0, mettendo a segno la seconda rete della formazione messinese. Il risultato non cambia più e il Messina può festeggiare un’altra vittoria lontano da casa, conquistata davanti ai numerosi sostenitori arrivati dalla città dello Stretto.

Risultati Eccellenza Girone B, 5ª Giornata

Domenica 11 ottobre

Ore 15:30

Acireale FC – ATL CT 1994 Viagrande 5-0

Athletic Gioiosa – Sport Club Palazzolo 5-2

Augusta FC – Niscemi F.C. 0-1

Jonica F.C. – Melilli 1-3

Leonzio 1909 – Gymnica Scordia 0-1

Mazzarrone Calcio – Nebros 1-1

Messana Riviera – Giarre Calcio 1-0

Vittoria – Acr Messina 0-2

Classifica Eccellenza Girone B

Acr Messina 13 Niscemi 12 Nebros 11 Athletic Gioiosa 10 Acireale FC 10 Mazzarrone Calcio 9 Melilli 7 Messana Riviera 7 Jonica F.C. 6 Gymnica Scordia 6 Giarre Calcio 5 Leonzio 1909 4 Sport Club Palazzolo 4 Atletico CT 1994 Viagrande 3 Vittoria 3 Augusta FC 1

Prossimo turno Eccellenza girone B, 6ª giornata

Domenica 18 ottobre