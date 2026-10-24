Due gol in un minuto, ma il Cosenza evita la sconfitta: 1-1 nello scontro salvezza contro il Savoia | CLASSIFICA

Un punticino che fa morale anche se non smuove la classifica. È quanto è riuscito a strappare il Cosenza, nella serata dell’11ª Giornata del Girone C di Serie C, sul campo del Savoia. Due gol in circa un minuto hanno aperto e chiuso la gara. Alla rete al 66′ di Pascalau per gli ospiti, è seguita quella di Nepi dei padroni di casa. Equilibrio rotto e ristabilito nel tempo di un’esultanza, del riportare la palla sul pallino bianco che delimita il centro del centrocampo.
Per il Cosenza è il quarto punto nelle ultime 5 partite, piccola aggiunta che contribuisce ai 6 punti complessivi stagionali. Situazione che resta sempre parecchio complicata per i “lupi” che non si schiodano dal penultimo posto che, virtualmente, sarebbe l’ultimo senza la penalizzazione del Crotone.
Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 23 ottobre
Ore 20.30
Altamura-Potenza 2-2
Casertana-Bari 1-1
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30
Inter U23-Sorrento 1-1
Scafatese-Barletta 1-0
Ore 17.30
Savoia-Cosenza 1-1
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Audace Cerignola
Ore 14.30
Foggia-Cavese
Ore 15.00
Catania-Giugliano
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30
Crotone-Casarano
Picerno-Salernitana
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 26
- Bari 21
- Sorrento 20
- Audace Cerignola 17*
- Scafatese 17*
- Casertana 17
- Catania 16*
- Cavese 15*
- Monopoli 15*
- Salernitana 14*
- Inter U23 14*
- Picerno 12*
- Altamura 12
- Barletta 11
- Foggia 11*
- Savoia 11
- Casarano 11*
- Giugliano 10*
- Cosenza 6
- Crotone 1 (-6)*
*Una gara in meno
Prossimo turno, 12ª Giornata di Serie C Girone C
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30
Audace Cerignola-Catania
Bari-Scafatese
Giugliano-Casertana
Sorrento-Altamura
Ore 17:30
Barletta-Monopoli
Cavese-Picerno
Domenica 1 novembre
Ore 12:30
Cosenza-Inter U23
Ore 14:30
Salernitana-Savoia
Ore 17:30
Potenza-Crotone
Ore 20:30
Casarano-Foggia