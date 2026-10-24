Due gol in un minuto, ma il Cosenza evita la sconfitta: 1-1 nello scontro salvezza contro il Savoia | CLASSIFICA

Un punticino che fa morale anche se non smuove la classifica. È quanto è riuscito a strappare il Cosenza, nella serata dell’11ª Giornata del Girone C di Serie C, sul campo del Savoia. Due gol in circa un minuto hanno aperto e chiuso la gara. Alla rete al 66′ di Pascalau per gli ospiti, è seguita quella di Nepi dei padroni di casa. Equilibrio rotto e ristabilito nel tempo di un’esultanza, del riportare la palla sul pallino bianco che delimita il centro del centrocampo.

Per il Cosenza è il quarto punto nelle ultime 5 partite, piccola aggiunta che contribuisce ai 6 punti complessivi stagionali. Situazione che resta sempre parecchio complicata per i “lupi” che non si schiodano dal penultimo posto che, virtualmente, sarebbe l’ultimo senza la penalizzazione del Crotone.

Risultati 11ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Altamura-Potenza 2-2

Casertana-Bari 1-1

Sabato 24 ottobre

Ore 14.30

Inter U23-Sorrento 1-1

Scafatese-Barletta 1-0

Ore 17.30

Savoia-Cosenza 1-1

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Audace Cerignola

Ore 14.30

Foggia-Cavese

Ore 15.00

Catania-Giugliano

Lunedì 26 ottobre

Ore 20.30

Crotone-Casarano

Picerno-Salernitana

Classifica Girone C Serie C

Potenza 26 Bari 21 Sorrento 20 Audace Cerignola 17* Scafatese 17* Casertana 17 Catania 16* Cavese 15* Monopoli 15* Salernitana 14* Inter U23 14* Picerno 12* Altamura 12 Barletta 11 Foggia 11* Savoia 11 Casarano 11* Giugliano 10* Cosenza 6 Crotone 1 (-6)*

*Una gara in meno

Prossimo turno, 12ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 31 ottobre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Catania

Bari-Scafatese

Giugliano-Casertana

Sorrento-Altamura

Ore 17:30

Barletta-Monopoli

Cavese-Picerno

Domenica 1 novembre

Ore 12:30

Cosenza-Inter U23

Ore 14:30

Salernitana-Savoia

Ore 17:30

Potenza-Crotone

Ore 20:30

Casarano-Foggia