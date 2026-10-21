Dramma sfiorato alle Eolie, bimba di un anno soccorsa d’urgenza: il forte vento blocca l’elisoccorso, interviene la Guardia Costiera

Emergenza sanitaria a Lipari per una bambina di poco più di un anno. Le condizioni meteo impediscono il decollo dell'elisoccorso, decisivo l'intervento della motovedetta della Guardia Costiera che trasferisce la piccola a Milazzo, dove un'ambulanza del 118 la accompagna in ospedale

bimba soccorsa nella notte
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Una bambina di poco più di un anno, che si trovava con la famiglia alle isole Eolie, è stata trasferita d’urgenza ieri sera da Lipari a Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera. Le condizioni della piccola hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche, ma il forte vento ha impedito l’intervento dell’elisoccorso. A quel punto è scattato il trasferimento via mare verso il porto di Milazzo, dove era già presente un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno preso in carico la bambina e l’hanno accompagnata al pronto soccorso per le cure necessarie. L’intervento ha consentito di garantire il trasporto sanitario nonostante le avverse condizioni meteorologiche.

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