DR1, prima vittoria per Lamezia: Viola sconfitta 67-70 dopo una dura battaglia

Arriva la prima vittoria in campionato per la Sideco Basketball Lamezia che, nella prima gara di recupero del campionato di DR1, ha conquistato la fortezza reggina del Centro Sportivo della Myenergy Pallacanestro Viola dopo una grande battaglia. 67-70 il punteggio sul referto a favore dei lametini. Una vera e propria vittoria di squadra in cui i ragazzi di coach Piccione hanno affrontato ogni quarto con concentrazione in attacco e aggressività in difesa, rimanendo ancorati al vantaggio. E con un ultimo quarto ben gestito dagli avversari che non hanno mollato.

“Sicuramente, rispetto all’ultima partita, è scesa in campo una squadra con voglia di riscatto e voglia di vincere – ha detto coach Piccione -. Infatti siamo stati in vantaggio per tutta la gara. C’è stata una squadra aggressiva, che ha difeso forte. Nonostante ciò, i reggini sono stati molto bravi a recuperare e rimettersi in partita. Il punteggio finale non mi piace, perché con una partenza del genere dovevamo allungare di più. Però, dopo i 59 punti presi nella scorsa gara, penso che questa sia stata un’ottima partita. Dobbiamo comunque lavorare tanto“.

Tanto lavoro e tanto cuore sono le chiavi che servono per mantenere aperta la porta del fare bene. In doppia cifra Molinaro, Chiarella, Capuani e Verso, oltre al grande lavoro corale in cui ogni componente ha portato alla vittoria. Una vittoria per ricominciare, per caricare le batterie e per essere pronti alla prossima gara.

Prossima gara: domenica 8 novembre, ore 19.00, vs NB Soverato al Palagatti di Lamezia Terme.

Myenergy Pall. Viola – Sideco Basketball Lamezia 67-70 (16-27, 17-14, 15-18, 19-11)

Myenergy: Amendolia 6, Zumbo, Zumbo, Perez , Calogero 5, Viola 7, Mastromauro 18, Chiarulli 10, Chesi 8, Macrillante 13, Benestare. All.

Sideco: Cerra 7, Augello 2, Chiarella 11, Molinaro 14, Capuani 11, Bova S., Diano 4, Bova L. 3, Verso 10, Lazzarotti 6, Bubba, Miscimarra 2. All. Piccione