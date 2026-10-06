DR1, la Sideco Basketball Lamezia si arrende solo nel finale nel derby contro la Cestistica Lamezia

Chiarella top scorer della gara con 22 punti davanti a un PalaGatti pieno di tifosi di ambo le squadre

Foto Gruppo Basketball Lamezia

È stata una gara senza esclusione di colpi, la prima partita del campionato di DR1 dei ragazzi della Sideco Basketball Lamezia che, nella serata di domenica 4 ottobre, hanno lottato da leoni cedendo il derby solo di 7 punti, e negli ultimi minuti dell’ultimo quarto, alla compagine della Cestistica Lamezia 2.018. 54-61 il punteggio finale a referto. Velocità, pressing difensivo e attacchi mirati sono state le armi della Sideco, armi utilizzate dalla palla a due al suono della sirena di fine gara. Una partita che, dai parziali, mostra equilibrio e voglia di non mollare.

Non ci siamo fatti demoralizzare dagli infortuni, anzi la voglia di vincere è stata tanta – ha detto coach Piccione – Siamo soddisfatti di come abbiamo giocato questa prima partita. Nonostante i pochi allenamenti di gioco, ovvero una sola amichevole disputata solo una settimana fa, abbiamo visto un buon basket e sicuramente c’è qualcosa da limare. Abbiamo sempre provato il tiro da liberi e circolato la palla come volevamo. Qualche volta abbiamo forzato il tiro, ma tutto si può limare. Abbiamo difeso come sappiamo difendere e lo faremo ancora di più, scalando meglio in difesa. Inoltre, abbiamo fatto molti contropiedi e questo è un dato positivo. Loro sono stati più precisi di noi e hanno meritato la vittoria. Continueremo a lavorare per affrontare tutte le partite di campionato al meglio, siamo solo all’inizio“.

Una gara che è stata un banco di prova per i ragazzi di coach Piccione, affiancato dall’assistent coach Scozzese, e che ha visto emergere il top scorer della gara Domenico Chiarella con 22 punti, di cui 6 triple. Assieme a lui, il forte gioco di squadra che non ha mai vacillato.

È stata una buona partita e confido nel margine di crescita sia da un punto di vista interno, una squadra che si amalgama, che esterno quindi tecnico, infatti dipende tutto da noi – ha detto il capitano Cerra -. Personalmente, la gara era un test match per iniziare a capire i limiti e le potenzialità da sbloccare. Inoltre, confidiamo anche nella forza che i nostri tifosi ci trasmettono, sempre super presenti e partecipativi. Loro sono la parte integrante della nostra famiglia. Ora occhi alla prossima partita, con la consapevolezza che possiamo dire la nostra e che fronteggeremo con un altro atteggiamento più fiducioso e ancora più carico, e con voglia di rivalsa, la nuova gara“.

E tutto in un PalaGatti come poche volte si vede per una gara di pallacanestro di serie D: stracolmo di tifosi dall’una e dall’altra parte. Questo è il vero concetto di sport e partecipazione.

Prossima gara: sabato 10 vs Pallacanestro Viola ore 19.00, presso il Centro Sportivo Viola di Reggio Calabria.

Sideco Basketball Lamezia 54 Cestistica Lamezia 61 (17-17, 14-15, 13-16, 10-13)

Sideco: Cerra 7, Augello, Chiarella 22, Capuani 5, Diano 4, Lazzarotti 2, Torcasio, Bosone 10, Bubba, Carchedi 1, Miscimarra 3, Giuliano. All. Piccione. Ass. Scozzese

Cestistica: Barberio, Rocca, Longo 1, Monier 12, Rubino 5, Mangiapane, Strangis L., Agosto 13, Appeso 17, Mazzei 5, Palmieri, Strangis M. 8. All. Desumma. Ass. Adone

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