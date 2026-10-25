Dormire non è una questione di pillole magiche: cosa funziona davvero contro l’insonnia

Chiunque abbia passato la notte a fissare il soffitto conosce la tentazione: scendere in farmacia o cercare online una boccetta miracolosa. Gocce di melatonina, caramelle al CBD, tisane rilassanti o integratori all’ultimo grido promettono sonni profondi senza effetti collaterali. La medicina, però, dice l’opposto: l’insonnia cronica non si risolve con le mode del momento. Ecco una guida chiara e basata sui fatti scientifici per distinguere le false promesse dalle cure reali, con le regole pratiche che funzionano davvero.

I falsi miti più diffusi

La melatonina non è un sonnifero

È il rimedio più acquistato, ma viene usato nel modo sbagliato. La melatonina non “spegne” il cervello: è solo l’orologio biochimico che segnala al corpo l’arrivo del buio.

Cosa dicono i numeri: Negli adulti con insonnia comune, la melatonina riduce il tempo per prendere sonno di appena 4-8 minuti e non impedisce i risvegli notturni.

Negli adulti con insonnia comune, la melatonina riduce il tempo per prendere sonno di appena e non impedisce i risvegli notturni. Quando serve davvero: È preziosa per chi viaggia tra fusi orari differenti (jet lag), per chi lavora su turni di notte o per chi ha più di 55 anni, età in cui la produzione naturale cala fisiologicamente.

Cannabis e CBD: tanta pubblicità, nessuna prova

L’olio di CBD e i derivati della canapa sono diventati una moda globale per combattere ansia e insonnia.

Cosa dice la scienza: Non esistono studi clinici solidi che ne confermino l’efficacia contro l’insonnia cronica. Nessuna autorità sanitaria (italiana o internazionale) ne autorizza l’uso medico per dormire.

Non esistono studi clinici solidi che ne confermino l’efficacia contro l’insonnia cronica. Nessuna autorità sanitaria (italiana o internazionale) ne autorizza l’uso medico per dormire. Il tranello del THC: I prodotti contenenti THC possono dare una sensazione immediata di sonnolenza, ma distruggono le fasi profonde del sonno (la fase REM), creano rapida assuefazione e provocano un forte rimbalzo di insonnia appena si smette di usarli.

Polveri, funghi e integratori “antistress”

Dall’ashwagandha al magnesio fino al GABA in compresse, il mercato propone continue novità. Gran parte del beneficio percepito è legato all’effetto placebo: ritagliarsi un momento di calma la sera fa bene alla mente, ma la sostanza in sé non corregge il disturbo del sonno.

Le 5 regole pratiche che funzionano davvero (Igiene del Sonno)

Prima di assumere qualsiasi sostanza, la ricerca medica raccomanda di applicare con rigore queste 5 abitudini validate, capaci di riallineare i ritmi biologici:

Sveglia sempre alla stessa ora: È l’orario del risveglio — e non quello in cui si va a letto — che fissa l’orologio interno. Svegliarsi alla stessa ora 7 giorni su 7 (inclusi i fine settimana) costruisce la corretta “fame di sonno” per la notte successiva. Regola dei 20 minuti: Se dopo 20 minuti a letto si è ancora svegli o se ci si sveglia nel cuore della notte senza riprendere sonno, bisogna alzarsi. Rimanere a rigirarsi tra le coperte fa associare il letto all’ansia e alla frustrazione. Meglio sedersi in penombra in un’altra stanza, leggere qualcosa di noioso e tornare a letto solo quando torna la sonnolenza. Schermi spenti 60 minuti prima: La luce blu di smartphone, tablet e TV blocca direttamente la secrezione della melatonina naturale. Inoltre, lo scrolling continuo mantiene il cervello in uno stato di allerta incompatibile con il riposo. Camera fresca e buia: La temperatura corporea centrale deve scendere di circa un grado per innescare e mantenere il sonno profondo. Una stanza a circa 18-19 °C favorisce il riposo molto più di un ambiente surriscaldato. Niente caffeina dopo le 14:00 e stop all’alcol serale: La caffeina ha un’emivita di circa 5-7 ore (un caffè preso alle 16:00 è ancora attivo nel cervello alle 22:00). L’alcol, pur dando sonnolenza iniziale, frammenta la seconda parte della notte provocando risvegli continui e tachicardia.

I farmaci veri: quali sono e quando servono

Quando l’insonnia è severa o non risponde alle modifiche comportamentali, il medico può valutare un supporto farmacologico.

Categoria Come agiscono Cosa sapere I farmaci innovativi (DORA) (es. Daridorexant) Invece di stordire il cervello, bloccano i segnali dell’iperattivazione che mantengono svegli. Aiutano sia ad addormentarsi sia a non svegliarsi di notte, lasciando la mente lucida al mattino. Non provocano dipendenza nota. I sonniferi classici (Z-drugs) (es. Zolpidem) Inducono rapidamente una forte sonnolenza agendo sui recettori GABA. Indicati solo per periodi brevi (2-4 settimane). A lungo termine provocano assuefazione, tolleranza e perdita di efficacia. Le benzodiazepine (es. Tavor, En, Halcion) Hanno un’azione calmante e sedativa diffusa. Utili nelle emergenze acute, ma alterano le fasi naturali del sonno, causano sonnolenza il giorno dopo e generano forte dipendenza. Antidepressivi sedativi a basso dosaggio (es. Trazodone) Sfruttano l’effetto calmante secondario di alcune molecole. Spesso prescritti se l’insonnia si associa ad ansia o sbalzi d’umore, oppure per evitare i rischi di dipendenza dei sonniferi tradizionali.

La terapia cardine: la CBT-I

Tutte le società scientifiche internazionali convergono su un punto fermo: il trattamento di prima scelta per l’insonnia cronica è la Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per l’Insonnia (CBT-I). Non si tratta di scavare nel passato, ma di un protocollo pratico e breve guidato da professionisti che serve a:

Disinnescare la paura di non dormire e i pensieri disfunzionali della notte.

Ricalibrare il tempo trascorso a letto rispetto a quello effettivamente dormito.

Consolidare il ritmo biologico sonno-veglia in modo permanente.

Mentre l’effetto dei farmaci si esaurisce quando si interrompe la terapia, la CBT-I rieduca il sistema nervoso: i suoi benefici rimangono stabili a distanza di mesi e anni, senza alcun effetto collaterale. Chi dorme male da oltre un mese non trova la soluzione negli scaffali delle novità da banco. Il percorso corretto parte sempre dal medico di medicina generale o da uno specialista del sonno, gli unici in grado di diagnosticare l’origine del problema e impostare una strategia efficace, sicura e scientificamente fondata.