Domotek Volley, una palleggiatrice d’eccezione: visita speciale dell’ass. Micheli, che scambi con Saitta! | FOTO

Una visita speciale al PalaCalafiore per la Domotek Volley. Eulalia Micheli, assessore regionale allo Sport, ha fatto visitare al roster amaranto a due giorni dall’esordio in Serie A2, previsto domenica, alle ore 16:00, contro Pineto. L’assessore Micheli ha parlato con capitan Laganà e compagni, spiegando loro l’importanza che la Domotek riveste per l’intero sport calabrese e ha ricevuto in cambio la maglia numero 1 della squadra con il suo cognome stampato sopra. E non solo: l’assessore Micheli ha dimostrato anche una buona tecnica, da ex pallavolista, scambiando qualche pallone con Saitta e compagni.

La Domotek ha omaggia l’assessore con un post social nel quale si legge: “l’anno scorso ha vissuto con noi, passo passo, un’annata indimenticabile, l’annata dei record. Oggi, l’assessore regionale con delega all’Istruzione, Sport e Politiche per i giovani, Eulalia Micheli, è tornata al Palacalafiore a farci visita per portarci il suo affetto e gli auguri per il nostro primo, storico, campionato in A2 Credem a poche ore dall’esordio in trasferta, programmato per domenica, alle ore 16, in casa dell’Abba Pineto.

In un clima di grande festa e partecipazione, il capitano Domenico Laganà, la squadra e lo staff tecnico guidato da Antonio Polimeni hanno celebrato il momento donando all’assessore la maglia amaranto numero 1!

L’appuntamento ora è fissato per domenica 25 ottobre al PalaCalafiore per il debutto casalingo contro Brescia! Una giornata doppiamente speciale: prima del match, infatti, la Lega Volley premierà i nostri tifosi con il Premio Kirk Kilgour, consacrandoli come il Miglior Pubblico d’Italia. Assessore, ti aspettiamo per festeggiare insieme e spingere la nostra squadra verso nuovi traguardi!“.