Domotek Volley premiata dall’USSI, Pellegrino: “i premi sono la sintesi del nostro lavoro, abbiamo dirigenza coesa”

Nuovo conferimento per gli amaranto. La società è stata rappresentata dal Direttore Sportivo Cesare Pellegrino, è stata premiata nel corso di LOCRIDE26 – La Festa della Scuola, dello Sport e della Cultura. L’evento rappresenta un momento di straordinaria rilevanza per lo sport reggino e segna il punto di partenza della prima, storica stagione del club nel Campionato Nazionale di Serie A2 Credem Banca.

La Domotek Volley continua a collezionare riconoscimenti. Questa volta il premio arriva dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), nell’ambito di LOCRIDE26, la due giorni dedicata allo sport, alla scuola, alla cultura e ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità, in programma giovedì 8 e venerdì 9 ottobre sul lungomare di Marina di Gioiosa Jonica e Roccella Jonica.

A ritirare il premio, in rappresentanza della società amaranto, è stato Cesare Pellegrino, gloria azzurra e unico reggino della storia del volley ad aver vestito la maglia della nazionale italiana, oggi Direttore Sportivo della Domotek.

Nel suo intervento, Pellegrino ha sottolineato quanto sia virtuoso il percorso amaranto: “la mia esperienza alla Domotek racconta di un percorso importante. Viviamo giornalmente una dirigenza coesa ed appassionata, con un’importante e concreta divisione dei ruoli. Proveniamo da una società virtuosa. Come Domotek abbiamo sempre lavorato con la massima competenza e soprattutto con l’umiltà e con la gestione accurata dei nostri budget“.

La sintesi, per Pellegrino, è presto detta: “abbiamo un palazzetto pieno ed appassionato, ed in più siamo divenuti, in breve tempo, il collante per i tantissimi cittadini reggini residenti al nord, pronti a sacrificarsi per sostenere la Domotek. I titoli sul campo ed i conferimenti personali sono la sintesi della bontà del nostro lavoro dirigenziale, tra ottime professionalità e grande spirito di sacrificio“.

Un traguardo prestigioso che giunge al culmine di un’annata straordinaria, coronata dalla conquista della Coppa Italia Del Monte, della Supercoppa e della Promozione, oltre ai riconoscimenti nazionali conferiti dalla Lega Volley al tecnico Antonio Polimeni con il Premio “Costa-Anderlini”, all’addetto stampa Giovanni Mafrici con il Premio “Roberto Stracca” e alla tifoseria amaranto con il Premio “Kilkour” e che verrà celebrata martedì 13 ottobre In occasione della cerimonia di presentazione al Teatro Francesco Cilea alle ore 19.

Guardando al futuro, il Direttore Sportivo non nasconde l’orgoglio e la determinazione: “siamo pronti per la Serie A2, ed orgogliosi che Reggio Calabria giochi un campionato di grandissimo livello“.

L’iniziativa che ha visto protagonista la Domotek è promossa dall’Unione Stampa Sportiva Italiana insieme all’USSI Calabria e al Sindacato dei Giornalisti della Calabria, ed ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado, amministrazioni, associazioni, società sportive e realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire un appuntamento annuale capace di mettere in relazione sport, formazione e comunità.

Tra gli appuntamenti della manifestazione anche La Corsa di Miguel, che ha aperto la due giorni nella mattinata dell’8 ottobre. Un percorso di 195 metri ha accompagnato studenti, istituzioni, associazioni e atleti in un simbolico messaggio di amicizia e partecipazione. Particolare attenzione è stata dedicata allo sport paralimpico, grazie alla presenza di due grandi campioni come Martina Caironi e Simone Barlaam, entrambi più volte medagliati ai Giochi Paralimpici. Il programma ha affrontato anche il rapporto tra sport, giovani e territorio attraverso diversi momenti di confronto con esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo.