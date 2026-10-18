Domotek Volley, è una giornata storica: oggi l’esordio assoluto in Serie A2 contro l’Abba Pineto, diretta su DAZN

È arrivato il giorno tanto atteso per la Domotek Reggio Calabria, pronta a scrivere una nuova pagina della propria storia sportiva. Oggi, domenica 18 ottobre, gli amaranto faranno il loro esordio assoluto nel campionato di Serie A2 Credem Banca, affrontando in trasferta l’Abba Pineto. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16 al PalaVolley Santa Maria, per una sfida che segna l’inizio di una nuova avventura dopo la straordinaria stagione culminata con la promozione dalla Serie A3. La partita sarà trasmessa in diretta gratuita su DAZN, piattaforma che consentirà agli appassionati di seguire gli incontri della formazione reggina sia in casa che in trasferta, garantendo una visibilità nazionale al club e all’intero campionato cadetto. La Serie A2 rappresenta la seconda categoria della pallavolo italiana, immediatamente alle spalle della SuperLega, considerata uno dei campionati più competitivi del panorama europeo. Sono 14 le squadre ai nastri di partenza della stagione 2026/2027, con la Domotek chiamata a confrontarsi per la prima volta con una categoria di livello superiore.

Domotek Reggio Calabria, dalla stagione del triplete alla nuova sfida in Serie A2

La formazione amaranto arriva all’appuntamento con Pineto sulle ali dell’entusiasmo generato da un’annata destinata a rimanere nella storia della pallavolo reggina. Nella stagione 2025/2026, infatti, la Domotek ha conquistato uno storico triplete, centrando la promozione in Serie A2 e aggiudicandosi la Del Monte® Coppa Italia e la Supercoppa di Serie A3. Risultati che hanno trasformato la squadra in un punto di riferimento per lo sport cittadino, alimentando una partecipazione sempre più forte da parte della tifoseria. La cosiddetta “Stella del Sud” ha rappresentato anche un fenomeno di aggregazione sociale, capace di coinvolgere Reggio Calabria attorno ai colori amaranto. Ai successi sul campo si sono aggiunti importanti riconoscimenti nazionali conferiti dalla Lega Volley: il tecnico Antonio Polimeni ha ricevuto il premio “Costa-Anderlini” come miglior allenatore della categoria, l’addetto stampa Giovanni Mafrici è stato premiato con il “Roberto Stracca”, mentre alla tifoseria amaranto è andato il premio “Kilkour”. Un insieme di risultati sportivi e riconoscimenti che accompagna la società verso il debutto nella nuova categoria.

La nuova Domotek di Polimeni: conferme importanti e rinforzi internazionali

Alla guida della squadra è stato confermato Antonio Polimeni, protagonista del percorso di crescita del progetto amaranto e oggi al suo esordio da allenatore in Serie A2. Al suo fianco ci sarà il nuovo assistente Paolo Zambolin, figura di esperienza chiamata a contribuire al lavoro dello staff tecnico. La società ha scelto di mantenere una parte significativa dell’ossatura che ha conquistato la promozione, affiancandole innesti di qualità e giovani di prospettiva. Tra i punti di riferimento figurano il palleggiatore Davide Saitta, ex azzurro con esperienze di alto livello in SuperLega e nei campionati polacco e francese, lo schiacciatore Enrico Lazzaretto, il libero Saverio De Santis e il centrale Luca Presta. Confermato anche il capitano Domenico Laganà, simbolo della società, che come Polimeni vivrà la sua prima esperienza nella seconda categoria nazionale. Una base consolidata sulla quale la Domotek punta per affrontare le difficoltà e le opportunità di un campionato completamente nuovo.

Tra le novità più attese spicca Klemen Sen, reduce dalla conquista della medaglia di bronzo con la nazionale slovena nella Volleyball Nations League e da un ottimo Campionato Europeo. Grande attenzione anche per il giovane opposto ucraino Oleksandr Boiko, altro innesto internazionale del roster amaranto. Il mercato ha portato a Reggio Calabria anche Riccardo Iervolino, proveniente da Castellana Grotte, e i centrali Marco Bragatto, arrivato da Siena, e Daniele Buzzi, proveniente da Modica. A completare l’organico ci sono diversi giovani talenti, inseriti in un gruppo che unisce esperienza, continuità tecnica e nuovi stimoli. Per la Domotek si apre dunque una stagione nella quale sarà fondamentale trovare rapidamente i giusti equilibri e misurarsi con avversarie abituate alle caratteristiche della Serie A2, mantenendo lo spirito e l’identità che hanno contraddistinto il cammino della squadra nelle ultime stagioni.

Abba Pineto, tanti cambiamenti e il ritorno di Cezar Douglas Silva

Il debutto della Domotek avverrà sul campo di un’Abba Pineto profondamente rinnovata, ma intenzionata a dare continuità ai risultati positivi delle ultime stagioni. La formazione abruzzese riparte dal ritorno in panchina del tecnico brasiliano Cezar Douglas Silva, che aveva già guidato il club alla salvezza nella sua prima stagione in Serie A2, nel 2023/2024. Tre le conferme principali del roster: il capitano e schiacciatore Paolo Di Silvestre, il palleggiatore Mattia Catone e l’opposto Matheus Krauchuk. Attorno a questi giocatori è stata costruita una squadra con numerosi volti nuovi, a partire dal reparto dei centrali, che potrà contare su Riccardo Copelli, prelevato da Cuneo in SuperLega, e Nicola Candeli, proveniente da Cantù. Dalla stessa società è arrivato anche il libero Luca Butti, reduce da 13 anni trascorsi con la Campi Reali. Il rinnovamento della rosa testimonia la volontà della società abruzzese di affrontare il nuovo campionato con ambizioni e nuove soluzioni tecniche.

Nel reparto degli schiacciatori Pineto ritrova Gianluca Loglisci, già protagonista con la maglia abruzzese nella stagione 2023/2024 e reduce dall’esperienza a Belluno. Tra gli innesti figura anche il ceco Martin Licek, classe 1995, che ha maturato esperienze internazionali in Vietnam, Francia, Austria e Portogallo. Completa il reparto il giovanissimo Marco Di Felice, classe 2008. Nel ruolo di opposto, ad affiancare Krauchuk, ci sarà Luis Vattovaz, giocatore che conosce già la categoria grazie alla precedente esperienza ad Aversa. Al palleggio è arrivato Alessandro Ribecca, classe 2002, proveniente dall’Aquila Bronte in Serie B, mentre il terzo centrale sarà il bresciano Mirco Compagnoni, prelevato dall’Altotevere San Giustino in Serie A3. A completare il reparto dei liberi, accanto a Butti, sarà Nicolò Santi Bortolotti, classe 2007, arrivato da Reggio Emilia. Una rosa profondamente modificata che affronterà il debutto davanti al proprio pubblico del Pala Santa Maria.

Serie A2, la formula del campionato e i risultati degli anticipi

Il campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/2027 vede la partecipazione di 14 formazioni. Al termine della Regular Season, le prime otto classificate accederanno ai Play Off, con tutte le serie che si disputeranno al meglio delle tre partite, secondo la formula delle due vittorie su tre. Le squadre che chiuderanno la stagione regolare al tredicesimo e al quattordicesimo posto retrocederanno, mentre alla Coppa Italia di Serie A2 prenderanno parte le prime otto formazioni della classifica al termine del girone di andata. Il nuovo campionato si è già aperto con due anticipi che hanno fatto registrare una vittoria interna