Domotek Volley, debutto da sogno per Klemen Sen: 32 punti e MVP, “che vittoria a Pineto”

Un esordio da protagonista assoluto, 32 punti messi a segno e il premio di MVP della partita. Non poteva cominciare meglio l’avventura di Klemen Sen con la Domotek Volley Reggio Calabria. Lo schiacciatore della nazionale slovena è stato il grande trascinatore della formazione amaranto nella prima giornata del campionato di Serie A2, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria per 3-2 sul campo dell’Abba Pineto. Una prestazione di grande spessore, che ha permesso alla squadra reggina di iniziare la stagione con un successo importante e di mettere subito in evidenza le qualità del nuovo arrivato. Sen ha raccontato le emozioni di una partita combattuta, disputata davanti a un pubblico numeroso e in un’atmosfera particolarmente coinvolgente, sottolineando soprattutto il valore del gruppo e il lavoro svolto durante la preparazione. La vittoria in trasferta rappresenta un primo segnale incoraggiante per la Domotek, che adesso si prepara a tornare davanti ai propri tifosi per affrontare una delle formazioni più quotate del campionato.

Klemen Sen racconta l’esordio: “La chimica della squadra è perfetta”

Il nazionale sloveno non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto contro Pineto e per le sensazioni vissute nella sua prima partita ufficiale con la maglia della Domotek. “Non sapevamo cosa aspettarci prima della partita – esordisce Sen – perché sappiamo che ogni squadra di questo campionato è forte e ci siamo preparati bene per giocare contro l’Abba Pineto. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. È stato davvero bello giocare davanti a così tante persone e in un’atmosfera bellissima.

Sono felice di poter giocare per questo gruppo, per la Domotek Reggio Calabria. Siamo davvero una bella squadra, mi sto trovando bene qui. In campo abbiamo avuto buone sensazioni e la chimica della squadra è perfetta”. Parole che testimoniano il positivo inserimento dello schiacciatore all’interno della formazione reggina, capace di trovare subito una buona intesa in campo nonostante si tratti soltanto della prima giornata. Sen evidenzia in particolare l’importanza della preparazione e della collaborazione tra i compagni, elementi che hanno permesso alla Domotek di affrontare una trasferta impegnativa e conquistare il successo al termine di cinque set.

Il ruolo di Antonio Polimeni e dello staff nella crescita della Domotek

Oltre alla prestazione personale e al risultato di squadra, Klemen Sen ha voluto riconoscere il lavoro svolto dallo staff tecnico guidato da Antonio Polimeni, sottolineando l’attenzione dedicata alla preparazione dei giocatori e alla costruzione del gruppo. “Penso che lo staff della nostra squadra stia facendo davvero un ottimo lavoro, guidati da Mister Antonio Polimeni, perché stanno facendo di tutto per aiutare la squadra a rendere al meglio. Sono davvero bravi in queste cose, quindi sono davvero felice di essere qui e di fare cose del genere”. Il successo contro l’Abba Pineto ha evidenziato una formazione capace di affrontare le difficoltà della partita e di trovare le risorse necessarie per conquistare la vittoria. Il contributo dello schiacciatore sloveno è stato determinante, ma nelle sue dichiarazioni emerge soprattutto la soddisfazione per l’ambiente trovato a Reggio Calabria e per il lavoro collettivo che sta accompagnando l’inizio della stagione. Una base sulla quale la Domotek intende costruire il proprio percorso in un campionato che si annuncia particolarmente competitivo.

Trentadue punti e premio MVP, ma Sen pensa già alla prossima vittoria

La prestazione individuale di Klemen Sen è stata una delle principali notizie della prima giornata, con 32 punti realizzati e il riconoscimento di miglior giocatore dell’incontro. Numeri importanti, che confermano il peso dello schiacciatore sloveno nell’economia del gioco amaranto. Il diretto interessato, tuttavia, preferisce mettere al primo posto il successo della squadra e guarda già al prossimo impegno contro Brescia. “Riguardo alle mie statistiche, io do sempre il massimo e questo è il risultato di ciò. Penso che la cosa più importante del risultato sia che abbiamo vinto 3-2 contro il Pineto e ho grande voglia di vincere ancora.

La Serie A2 è un campionato davvero forte e devi giocare ogni partita al 110% se vuoi vincere. Ci aspettiamo una partita dura perché sappiamo che Brescia ha vinto la Supercoppa d’Italia una settimana fa e sarà una partita davvero difficile”. Un messaggio che unisce soddisfazione e consapevolezza delle difficoltà che attendono la Domotek, chiamata a confermare quanto di buono mostrato nella prima uscita stagionale.

Domenica Domotek-Brescia al PalaCalafiore: appuntamento alle ore 16

Archiviata la vittoria sul campo dell’Abba Pineto, la Domotek Volley Reggio Calabria si prepara al prossimo appuntamento di campionato, che la vedrà impegnata domenica alle ore 16 al PalaCalafiore contro Brescia. Un confronto di grande interesse contro una formazione che si presenta forte della recente conquista della Supercoppa d’Italia, ottenuta appena una settimana prima. Per gli amaranto sarà un banco di prova importante, utile a misurare la propria crescita contro un avversario di valore e a cercare continuità dopo il successo dell’esordio. La squadra potrà contare sull’entusiasmo generato dalla prima vittoria e sulla qualità di un giocatore come Klemen Sen, già capace di lasciare il segno con una prestazione da MVP. Il campionato è soltanto all’inizio, ma i primi segnali sono incoraggianti per la formazione reggina, che punta a proseguire il proprio percorso davanti al pubblico del PalaCalafiore. La sfida contro Brescia rappresenterà il primo appuntamento casalingo della nuova stagione, con la Domotek determinata a confermare le buone sensazioni emerse nella trasferta di Pineto.