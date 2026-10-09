Domotek Volley, Buzzi vicino al rientro: “il mio recupero procede bene, Reggio Calabria città splendida”

Buone notizie in casa Domotek Volley Reggio Calabria sul fronte del recupero di Daniele Buzzi. Il centrale della formazione amaranto si avvicina al ritorno in gruppo e spera di poter riprendere gli allenamenti completi già nei prossimi giorni. Intervenuto ai microfoni del club reggino, il giocatore ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, mostrando fiducia sull’evoluzione del recupero. “Il mio recupero procede bene. Dovrei già – spero fortemente di tornare già settimana prossima, fine questa settimana, magari di fare qualche sei contro sei in allenamento o qualcosa di più completo – ma sta procedendo bene”. Parole che confermano i progressi del centrale, desideroso di tornare a disposizione della squadra e partecipare attivamente al lavoro sul campo. Buzzi ha affrontato anche altri temi, soffermandosi sulle amichevoli contro Modica, sulla crescita del gruppo reggino e sulle prime impressioni della sua esperienza a Reggio Calabria.

La sfida contro Modica e il legame con la sua ex squadra

Particolarmente significativo per Buzzi è il doppio confronto amichevole con Modica, formazione nella quale ha trascorso gli ultimi tre anni della propria carriera prima dell’arrivo a Reggio Calabria. Il centrale, costretto a seguire le partite dall’esterno del campo, non nasconde il desiderio di poter essere protagonista di questi appuntamenti, che rappresentano per lui anche un’occasione per ritrovare una realtà alla quale è rimasto profondamente legato. “Anche se la vivo da fuori, di sicuro mi sarebbe piaciuto veramente tanto partecipare attivamente a questi due match amichevoli contro Modica. Nonostante tutto è sempre un’emozione enorme, fa parte di un grosso tassello del mio passato, degli scorsi tre anni della mia carriera, e ovviamente c’è un pezzo del mio cuore a Modica. Quindi è sempre bello. E poi Reggio-Modica è una tradizione che va avanti da tanti anni con questi test amichevoli, quindi speriamo di continuare, ecco, che si continuino”. Un confronto che, al di là del risultato sportivo, assume dunque un valore particolare per il centrale della Domotek, protagonista in passato con la maglia della formazione siciliana.

La crescita della Domotek: “È un gruppo molto unito”

In attesa di tornare in campo, Buzzi sta seguendo da vicino il percorso di preparazione della Domotek Volley, osservando i progressi dei compagni durante gli allenamenti e le partite amichevoli. Il centrale sottolinea soprattutto la varietà delle esperienze presenti all’interno della formazione reggina, considerandola una caratteristica importante per la crescita collettiva. “È un gruppo di sicuro molto vario per età e per esperienze, ma molto completo, secondo me, e che ha grossi margini di miglioramento. Li sta dimostrando in questi percorsi amichevoli e in queste settimane qua al palazzetto di allenamento. È un gruppo molto unito, nonostante queste differenze grosse di età che ci sono all’interno, e un gruppo in cui io personalmente mi trovo molto bene e che può dare tanto, secondo me, a questa maglia”. Il giudizio di Buzzi evidenzia la fiducia nelle potenzialità della squadra e nel lavoro svolto durante questa fase di preparazione. Nonostante le differenze anagrafiche e di esperienza, il centrale descrive uno spogliatoio compatto, nel quale si è già inserito positivamente e che ritiene capace di migliorare ulteriormente.

L’accoglienza a Reggio Calabria e il paragone con Genova

Le parole di Daniele Buzzi raccontano anche il suo rapporto con Reggio Calabria, città che lo ha accolto positivamente fin dal suo arrivo e nella quale ha ritrovato alcuni elementi familiari. Originario di Genova, il centrale ha infatti individuato delle somiglianze tra i panorami della città dello Stretto e quelli della sua terra, apprezzando anche la disponibilità e la cordialità delle persone incontrate durante questa prima parte della sua esperienza reggina. “Reggio mi ha accolto bene. È una città splendida che mi ricorda un po’ – in piccolo, anche se in piccola – la mia Genova, come panorami. Le persone sono molto accoglienti, molto gentili, quindi è stata una bella accoglienza e spero che sia un bell’anno”. Tra il desiderio di tornare presto in campo, la fiducia nei compagni e il rapporto già positivo con la città, Buzzi guarda dunque con ottimismo alla sua avventura in maglia amaranto, aspettando il momento in cui potrà contribuire direttamente al percorso sportivo della Domotek Volley.