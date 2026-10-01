Domotek Volley, buon test contro Vibo Valentia: cresce l’attesa per l’arrivo di Klemen Sen

La Domotek continua la marcia di avvicinamento al campionato.

Allenamento congiunto di buon livello contro la Tonno Callipo. Si lavora in vista dell’esordio del 18 ottobre. Attesa per l’arrivo di Sen e per i rientri in gruppo di Saitta e Buzzi. Prosegue senza sosta la preparazione della Domotek Volley Reggio Calabria in vista dell’imminente inizio del campionato. Il nuovo test di avvicinamento ha visto gli amaranto scendere in campo per un ricco allenamento congiunto contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, compagine rampante, giovane e atletica, pronta a sua volta per il prossimo campionato di Serie A3.

Quattro set di intensità altalenante, ma dal valore tecnico elevato. I carichi di lavoro settimanali si fanno sentire sulle gambe degli atleti, e la stanchezza ha contribuito a creare qualche “alto e basso” di troppo durante la gara. Tuttavia, si è trattato di un test utile per rodare uomini e mezzi in vista delle sfide ufficiali.

L’ambiente attende con fiducia l’arrivo previsto per venerdì sera di Klemen Sen, che insieme ai rientri di Saitta e Buzzi andrà a completare il roster a disposizione del tecnico Polimeni. Il calendario non concede tregua. Il 3 ottobre è in programma la trasferta a Palmi per il ritorno contro la formazione locale, militante in A2. Il 6 ottobre nuova sfida contro Modica, questa volta tra le mura amiche del PalaCalafiore.