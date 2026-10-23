Domotek Volley-Brescia, Laganà: “domenica è la partita di tutta Reggio Calabria, venite al palazzetto”

Domenica alle ore 16 la Domotek Volley scenderà in campo per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico. Un appuntamento atteso da maggio e dalla finale contro Belluno, come sottolinea il capitano Domenico Laganà, che ai microfoni ha analizzato il momento della squadra e lanciato un messaggio ai tifosi. L’avvio di campionato è stato più che positivo: due punti conquistati subito sul campo del Pineto, una delle big del torneo neopromossa. “Non era sicuramente facile andare a Pineto e fare l’exploit – spiega Laganà – Abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato che non siamo qui per caso. È stata una bella partita“.

Tra i riconoscimenti ricevuti quest’anno, il capitano non ha dubbi: “penso che il premio Kilgour, per il miglior pubblico, indetto da Legavolley sia uno dei più prestigiosi, e insieme a tutti gli altri è forse il più bello, perché è stato poi il pubblico che ci ha aiutato a raggiungere tutto quello che abbiamo raggiunto“. Da qui l’attesa per l’esordio casalingo: “l’emozione più grande adesso sarà la prima in casa davanti al nostro pubblico“.

Domenica arriva Brescia, squadra che ha già dimostrato il proprio valore vincendo la Supercoppa Del Monte, ma reduce da una brutta sconfitta per 3-0 alla prima giornata contro Lagonegro. “Non ci dobbiamo cullare di questo – avverte il capitano – Anzi, pensiamo che verranno qui proprio col dente avvelenato per riscattare questa sconfitta. Come abbiamo visto nella prima giornata, si può vincere e si può perdere con tutti“.

Sul gruppo di quest’anno rispetto ai precedenti, Laganà è sereno: “in questi anni come gruppi non ci possiamo assolutamente lamentare: sono stati sempre molto coesi, misti tra giovani ed esperti, e siamo stati sempre molto uniti. Tutti i gruppi si sono visti dai risultati che abbiamo portato in questi 3 anni. Anche quest’anno, per come siamo partiti, il gruppo sta rispondendo benissimo“.

Chiusura dedicata all’ambiente reggino: “invito i tifosi al palazzetto questa domenica per la prima in casa, perché è una partita importante per l’esordio, per noi, per voi, per tutta Reggio. È una cosa che stiamo aspettando da tanto. Siamo lontani da questo palazzetto da maggio, quindi vi aspettiamo numerosi“.

L’appuntamento è per domenica alle 16: la Domotek Volley è pronta a fare il suo esordio casalingo davanti al pubblico di Reggio Calabria.