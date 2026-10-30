Domotek Reggio Calabria, Asteriti racconta l’esordio da brividi e avverte: “a Grottazzolina sarà una battaglia”

Archiviata la spettacolare rimonta contro Brescia, la Domotek Volley Reggio Calabria guarda alla prossima sfida di campionato, che vedrà gli amaranto impegnati in trasferta contro Grottazzolina, formazione reduce dalla Superlega e attualmente in vetta alla classifica insieme alla Rinascita Lagonegro. Un appuntamento impegnativo per la squadra allenata da Antonio Polimeni, che arriva alla gara dopo una vittoria conquistata al termine di una partita ricca di emozioni, ribaltata dallo 0-2 iniziale fino al successo per 3-2. A raccontare il clima nello spogliatoio è il giovane Andrea Asteriti, protagonista nelle ultime settimane di un esordio particolarmente emozionante. Il giocatore amaranto ha ripercorso il momento del suo ingresso in campo, la fiducia dimostrata dall’allenatore e la reazione della squadra contro Brescia, soffermandosi anche sulle difficoltà della prossima trasferta e sull’equilibrio di un campionato nel quale ogni partita richiede grande attenzione.

Asteriti racconta l’esordio: “È stata una botta al cuore”

Per Andrea Asteriti, uno dei momenti più intensi di questo avvio di stagione è stato senza dubbio il primo ingresso in campo con la maglia della Domotek. Una chiamata arrivata direttamente da mister Antonio Polimeni, capace di concentrare in pochi istanti emozione, tensione e voglia di dimostrare il proprio valore. “È stata un’emozione unica quando il nostro Mister Antonio Polimeni ha detto “Asteriti entra”: è stata una botta al cuore, perché tutte le emozioni si ritrovano nel giro di cinque secondi. Però è stato bellissimo, meno male è andata bene, quindi sono molto contento”, ha raccontato il giovane pallavolista. Un debutto vissuto con grande intensità, ma accompagnato anche dalla soddisfazione di essere riuscito a offrire il proprio contributo alla squadra. Un aspetto particolarmente importante per un giocatore chiamato a inserirsi in un gruppo che sta affrontando le sfide di un campionato competitivo e nel quale ogni elemento può risultare determinante durante la stagione.

L’ingresso di Asteriti ha rappresentato anche un segnale della fiducia riposta nei suoi confronti da Antonio Polimeni, che ha scelto di mandarlo in campo in un momento significativo della partita. Il giovane amaranto ha riconosciuto il valore di questa opportunità, sottolineando soprattutto l’importanza di essersi fatto trovare pronto e di aver contribuito alla prestazione collettiva. “Eh, d’accordo. Cioè, ti dico di sì, perché alla fine sono entrato e ho fatto bene, ho aiutato la squadra: questo era l’importante. E spero di ricambiarla al meglio pure durante l’anno”. Parole che raccontano la volontà di continuare a lavorare per conquistare spazio e confermare la fiducia dell’allenatore, mettendo le proprie qualità a disposizione del gruppo. Per Asteriti, l’esordio rappresenta così un primo passo importante in un percorso che proseguirà attraverso gli allenamenti e le occasioni offerte nel corso del campionato.

La rimonta contro Brescia: dal doppio svantaggio alla vittoria al tie-break

Nel racconto del giocatore trova ampio spazio anche l’ultima gara disputata dalla Domotek contro Brescia, una sfida che ha visto gli amaranto reagire dopo essersi trovati sotto di due set. La squadra di Polimeni è riuscita a ribaltare il risultato, conquistando una vittoria per 3-2 al termine di una rimonta che ha messo in evidenza la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà. Asteriti ha sottolineato il livello tecnico e tattico della partita, ricordando come la Domotek avesse espresso un buon gioco anche nelle fasi iniziali, senza però riuscire a conquistare i primi due parziali. La svolta è arrivata dal terzo set, quando la formazione amaranto ha saputo approfittare di un calo degli avversari per ritrovare continuità e completare la rimonta.

“Allora, è stata una bellissima gara, perché partire sotto 2-0 e poi rimontare… tra l’altro sono partite bellissime da cardiopalma, sia a livello tecnico che tattico. Posso dire che nei primi set abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, però poi al terzo set, quando hanno calato un po’ loro, ci siamo messi sotto e abbiamo fatto veramente bene, rimontando da 2-0 a 3-2”, ha spiegato Asteriti. Una vittoria particolarmente significativa per il modo in cui è maturata, con la Domotek capace di rimanere in partita nonostante il doppio svantaggio e di trovare le energie necessarie per completare il ribaltamento del risultato. Il successo contro Brescia rappresenta così un riferimento importante per affrontare i prossimi impegni, a cominciare dalla difficile trasferta nelle Marche.

Domotek attesa da Grottazzolina, Asteriti: “Ogni weekend è una battaglia a sé”

Il prossimo ostacolo sul cammino della Domotek sarà Grottazzolina, formazione reduce dalla Superlega che ha iniziato il campionato con due vittorie nelle prime due gare, condividendo la vetta con la Rinascita Lagonegro. Un avversario di alto livello, già studiato attraverso l’analisi dei video dallo staff tecnico e dai giocatori amaranto, consapevoli delle difficoltà che li attendono. Asteriti ha confermato che la preparazione della partita è già entrata nel vivo, evidenziando la qualità della formazione marchigiana e la necessità di mantenere alta la concentrazione. “Grottazzolina l’abbiamo vista, abbiamo fatto già i video : sono una grande squadra e hanno vinto tutte e due le gare, quindi dobbiamo stare attenti. Comunque in questo campionato, come già detto da altri giocatori e dallo staff, non ci sono squadre abbordabili quindi ogni domenica, ogni weekend è una battaglia a sé”.

La Domotek si prepara dunque a una trasferta impegnativa, nella quale sarà chiamata a confrontarsi con una delle formazioni che hanno cominciato meglio la stagione. Dopo la rimonta contro Brescia, gli amaranto cercheranno di dare continuità al proprio percorso, consapevoli che il livello delle avversarie impone attenzione e determinazione in ogni incontro. Le parole di Andrea Asteriti restituiscono l’entusiasmo di un giovane giocatore che ha vissuto l’emozione dell’esordio e, allo stesso tempo, la concentrazione di un gruppo intenzionato ad affrontare con il massimo impegno i prossimi appuntamenti. La sfida di Grottazzolina rappresenterà un nuovo banco di prova per la squadra di Polimeni, chiamata a misurarsi con una delle protagoniste di questo avvio di campionato.