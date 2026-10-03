Domotek, Marco Bragatto fa il punto: “test utile, ora cresciamo. A Reggio Calabria sto benissimo”

Seconda uscita stagionale tra le mura amiche del Palacalafiore per la Domotek Volley, ancora una volta di fronte alla Tonno Callipo Vibo Valentia. Un altro test di prestigio per la formazione reggina, che continua il proprio percorso di avvicinamento al campionato di Serie A2 Credem e utilizza queste settimane per affinare meccanismi, intese e condizione in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Al termine della sfida si è presentato il nuovo centrale Marco Bragatto, chiamato ad analizzare sia la prestazione offerta dalla squadra sia il proprio inserimento nel gruppo amaranto. Dal confronto con Vibo Valentia sono arrivati segnali positivi, pur all’interno di una fase della preparazione nella quale restano ancora aspetti da migliorare e automatismi da consolidare, anche in attesa del pieno recupero del palleggiatore Davide Saitta.

Bragatto analizza il test con Vibo Valentia

Il centrale amaranto ha evidenziato luci e ombre della prova della Domotek, sottolineando come la squadra sia ancora alla ricerca della continuità necessaria per affrontare al meglio il prossimo campionato. “E’ andata abbastanza bene a tratti – esordisce Bragatto – abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, diciamo, tra il primo e il terzo set sicuramente, e anche un po’ la fase di gioco magari ci manca, aspettando il pieno recupero del nostro palleggiatore Davide Saitta. Però stiamo comunque dando dei buoni spunti e adesso vedremo con Palmi come andrà sabato nel nuovo test.” Le indicazioni emerse dal confronto con la Tonno Callipo rappresentano così un ulteriore passaggio nel percorso di costruzione della nuova Domotek, che nelle prossime settimane dovrà trasformare i buoni spunti mostrati in campo in una maggiore continuità di rendimento e in un’identità sempre più definita.

Domotek verso il completamento della rosa con il rientro di Klemen Sen

Un elemento importante nel percorso di crescita sarà il completamento del gruppo, che nelle prossime ore potrà contare anche sul rientro del nazionale sloveno Klemen Sen, reduce dagli impegni con la propria selezione. Bragatto ha sottolineato come la presenza di tutti gli effettivi consentirà alla squadra di aumentare ulteriormente il ritmo degli allenamenti e di lavorare con maggiore completezza sulle dinamiche di gioco. “La squadra, la rosa si inizia a compattarsi. Venerdì arriverà anche Klemen, reduce dalla nazionale e dal percorso appena terminato agli Europei. Adesso al completo si inizierà a lavorare ancora più alti ritmi.” La possibilità di avere progressivamente a disposizione l’intero organico rappresenta un passaggio significativo per lo staff tecnico, chiamato a preparare la Domotek all’impatto con un campionato impegnativo come quello di Serie A2 Credem.

Sul cammino di avvicinamento all’inizio della stagione, Bragatto mostra comunque fiducia nel lavoro svolto fin qui e nei margini di crescita della squadra. “Sta andando bene, sta lavorando tanto e adesso, appunto. Sono fiducioso e abbiamo dimostrato delle belle cose e speriamo di continuare così.” Una fiducia che nasce dalle indicazioni raccolte durante questa fase precampionato, nella quale la Domotek sta alternando lavoro quotidiano e test utili per misurare il livello raggiunto. L’obiettivo è arrivare all’esordio ufficiale con un gruppo sempre più compatto e con automatismi capaci di reggere il ritmo e l’intensità richiesti dalla nuova categoria.

Bragatto e l’impatto con Reggio Calabria: “Mi sto trovando molto bene”

Per Bragatto queste settimane rappresentano anche l’inizio di una nuova esperienza personale e professionale in riva allo Stretto. Il centrale si è detto soddisfatto del suo inserimento nell’ambiente amaranto e dell’accoglienza ricevuta, nonostante la distanza da casa. “Benissimo. Sono lontano da casa, però mi sto trovando molto bene.” Parole che confermano il buon impatto con la nuova realtà e con un gruppo che, tassello dopo tassello, sta assumendo la propria fisionomia definitiva. La costruzione della squadra procede dunque parallelamente alla crescita dell’intesa tra i giocatori, elemento destinato a diventare sempre più importante con l’avvicinarsi delle prime gare ufficiali del campionato.

La Domotek tornerà in campo sabato in casa della Sviluppo Sud Palmi, in quello che rappresenterà un nuovo banco di prova per valutare i progressi compiuti durante la preparazione. Dopo i confronti al Palacalafiore con la Tonno Callipo Vibo Valentia, la sfida contro Palmi offrirà allo staff tecnico un’altra occasione per verificare condizione, intese e continuità di gioco. Con il gruppo sempre più vicino al completamento e il rientro di Klemen Sen, la formazione reggina prosegue così il proprio percorso verso la versione definitiva con cui affronterà la nuova stagione di Serie A2 Credem.