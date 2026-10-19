Domenico Scida ai vertici di Ferrovie dello Stato, Incontriamoci Sempre: “orgoglio calabrese, esempio di competenza e passione”

Laureato con lode all'Università della Calabria, l'ingegnere ha iniziato la sua carriera in Trenitalia nel 2002, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità. Gli auguri dell'associazione Incontriamoci Sempre per la nuova prestigiosa nomina

Domenico Scida

Orgoglio calabrese ai vertici dell’innovazione italiana! Tanti auguri a Domenico Scida, nominato nuovo Chief Technology, Innovation and Digital Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane! Ingegnere meccanico laureato con 110 e lode all’Università della Calabria, Scida è il classico esempio di come competenza, passione e gavetta portino lontano. Un percorso straordinario iniziato “sul campo” nelle officine e nella manutenzione di Trenitalia nel 2002, fino a guidare la Direzione Regionale Calabria, il settore Intercity e la Direzione Tecnica dell’azienda.

Oggi gli spetta una sfida cruciale per il Paese: guidare la trasformazione digitale di FS tra Intelligenza Artificiale, Cloud e nuove tecnologie, senza mai perdere di vista sicurezza e qualità del servizio. Per la nostra terra è una notizia eccezionale che dimostra il valore dei talenti formati in Calabria. Il Direttivo e tutti membri di Incontriamoci Sempre mandano un grande in bocca al lupo all’ingegner Scida per questo prestigioso incarico!“. È quanto dichiarato dall’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre OdV attraverso una nota stampa.

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