Domenico Scida ai vertici di Ferrovie dello Stato, Incontriamoci Sempre: “orgoglio calabrese, esempio di competenza e passione”

“Orgoglio calabrese ai vertici dell’innovazione italiana! Tanti auguri a Domenico Scida, nominato nuovo Chief Technology, Innovation and Digital Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane! Ingegnere meccanico laureato con 110 e lode all’Università della Calabria, Scida è il classico esempio di come competenza, passione e gavetta portino lontano. Un percorso straordinario iniziato “sul campo” nelle officine e nella manutenzione di Trenitalia nel 2002, fino a guidare la Direzione Regionale Calabria, il settore Intercity e la Direzione Tecnica dell’azienda.

Oggi gli spetta una sfida cruciale per il Paese: guidare la trasformazione digitale di FS tra Intelligenza Artificiale, Cloud e nuove tecnologie, senza mai perdere di vista sicurezza e qualità del servizio. Per la nostra terra è una notizia eccezionale che dimostra il valore dei talenti formati in Calabria. Il Direttivo e tutti membri di Incontriamoci Sempre mandano un grande in bocca al lupo all’ingegner Scida per questo prestigioso incarico!“. È quanto dichiarato dall’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre OdV attraverso una nota stampa.