Disordini nelle piazze, il Governo prepara un decreto sicurezza: domani il Consiglio dei ministri

Il Governo Meloni lavora a un nuovo decreto legge per contrastare i disordini di piazza che si sono verificati negli ultimi giorni in diverse città italiane. L’ipotesi di un intervento normativo urgente è emersa dopo il vertice sull’ordine pubblico presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, durante il quale è stata esaminata la situazione legata alle recenti manifestazioni e agli episodi di violenza. Una riunione del Consiglio dei ministri è prevista per domani, martedì 20 ottobre, alle 17:30. Secondo quanto si apprende, il Governo sta valutando la possibilità di portare già in questa occasione un provvedimento contenente nuove misure di sicurezza, anche se il testo e i contenuti definitivi sono ancora in fase di approfondimento.

Disordini di piazza, Meloni riunisce il Governo: “serve una risposta ferma”

Al centro del vertice convocato a Palazzo Chigi c’è stata un’analisi degli episodi di violenza avvenuti durante le manifestazioni degli ultimi giorni in diverse città del Paese. Secondo quanto emerso dalla riunione, il fenomeno presenta caratteristiche complesse, con alcuni elementi di novità rispetto al passato, anche recente, e differenti cause che richiedono ulteriori approfondimenti. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la necessità di una risposta ferma da parte dello Stato nei confronti dei comportamenti violenti e delle condotte criminali, mantenendo al tempo stesso la tutela delle libertà costituzionalmente garantite. L’orientamento emerso dal vertice, secondo quanto riferito, è infatti quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto degli episodi di violenza, senza mettere in discussione la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto a partecipare pacificamente alle manifestazioni.

Nuovo decreto sicurezza, allo studio misure contro violenze e blocchi stradali

Il Governo sta esaminando diverse soluzioni tecniche per rafforzare le misure di sicurezza. Tra le ipotesi considerate figurano anche alcuni interventi già contenuti in un disegno di legge sulla sicurezza attualmente all’esame del Senato. Un altro tema sul quale si concentra l’attenzione dell’esecutivo riguarda i blocchi stradali, per i quali vengono valutate possibili nuove disposizioni. Secondo quanto riferiscono diverse fonti, è concreta la possibilità che le misure confluiscano in un decreto legge da sottoporre al Consiglio dei ministri in tempi brevi, eventualmente già nella riunione prevista per domani. Al momento, tuttavia, non risultano definiti tutti i contenuti del possibile provvedimento, sul quale proseguono gli approfondimenti degli uffici legislativi.

Le proposte delle forze di polizia per rafforzare la prevenzione

Nel quadro delle valutazioni in corso, gli uffici legislativi del Governo stanno esaminando anche alcune misure proposte dalle forze di polizia, con l’obiettivo di individuare ulteriori strumenti capaci di rendere più efficaci le attività di prevenzione e contrasto dei disordini. Il lavoro riguarda quindi sia le possibili modifiche normative sia gli interventi destinati a rafforzare la capacità delle istituzioni di affrontare gli episodi di violenza durante le manifestazioni. La linea emersa dal confronto è quella di distinguere il diritto alla protesta pacifica dalle condotte violente e criminali, sulle quali il Governo intende concentrare le nuove misure.

Vertice a Palazzo Chigi, presenti Salvini, Tajani e i responsabili della sicurezza

La riunione sull’ordine pubblico, presieduta dalla premier Giorgia Meloni, è durata circa un’ora e mezza e ha visto la partecipazione dei principali rappresentanti del Governo e degli apparati di sicurezza dello Stato. All’incontro hanno preso parte i vicepremier Matteo Salvini, collegato in videoconferenza, e Antonio Tajani, insieme ai ministri Matteo Piantedosi, titolare dell’Interno, Guido Crosetto, ministro della Difesa, e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura. Presenti anche i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, oltre ai vertici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Intelligence. Il confronto ha consentito di esaminare i recenti episodi di violenza e le possibili iniziative da adottare sul piano normativo e operativo.

Governo al lavoro anche sulla manovra economica: atteso un nuovo vertice

La giornata di lavoro a Palazzo Chigi prevede anche un ulteriore appuntamento dedicato alla manovra economica. Nel tardo pomeriggio o in serata è infatti attesa una nuova riunione tra Giorgia Meloni, i leader della maggioranza e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, per affrontare le questioni legate alla legge di bilancio. L’attenzione resta intanto concentrata sul possibile decreto contro i disordini di piazza, che potrebbe essere esaminato già nel Consiglio dei ministri previsto per martedì 20 ottobre alle 17:30. La decisione sull’eventuale approvazione e sui contenuti delle nuove misure dipenderà dall’esito degli approfondimenti ancora in corso.