Dislessia, a Cinquefrondi la scuola “Francesco Della Scala” si illumina di azzurro turchese per sensibilizzare sull’inclusione

In occasione della Giornata Internazionale della Dislessia, il Comune di Cinquefrondi ha aderito alla campagna internazionale “Uniti per la Dislessia”, promossa dall’Organizzazione Internazionale Dislessia e Famiglia (DISFAM) con il sostegno dell’Associazione Italiana Dislessia, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del riconoscimento tempestivo dei disturbi dell’apprendimento e sulla necessità di garantire a tutti gli studenti un percorso scolastico inclusivo. L’adesione è stata formalizzata attraverso la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 7 ottobre 2026. Nella giornata di ieri, giovedì 8 ottobre, il plesso scolastico “Francesco Della Scala” si è illuminato di azzurro turchese, colore simbolo della campagna internazionale. L’iniziativa ha rappresentato un momento di sensibilizzazione e partecipazione collettiva, alla presenza di una delegazione della scuola, di numerosi cittadini e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Una scuola illuminata di turchese per sensibilizzare sulla dislessia

L’illuminazione del plesso scolastico “Francesco Della Scala” ha voluto richiamare l’attenzione su una condizione che, pur interessando una parte significativa della popolazione, non sempre viene riconosciuta tempestivamente. La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento, di origine neuroevolutiva, che riguarda principalmente le abilità di lettura. Secondo i dati richiamati dai promotori della campagna, interessa almeno il 10% della popolazione mondiale. Una delle principali difficoltà legate alla dislessia è il suo carattere spesso invisibile, che può determinare ritardi nel riconoscimento e nell’individuazione delle strategie di supporto più adeguate. In assenza di un sostegno tempestivo, le difficoltà di apprendimento possono contribuire a situazioni di insuccesso scolastico e, nei casi più complessi, anche all’abbandono degli studi. Per questo motivo, la campagna “Uniti per la Dislessia” punta a promuovere una maggiore consapevolezza, favorendo una cultura scolastica e sociale fondata sull’inclusione e sulla valorizzazione delle diverse modalità di apprendimento.

Conia e Manfrida: “nessuno deve sentirsi indietro o diverso”

A sottolineare il significato dell’iniziativa sono il sindaco Michele Conia e l’assessore alla Pubblica Istruzione Roberta Manfrida, che ribadiscono l’importanza di costruire un ambiente scolastico capace di riconoscere e sostenere le esigenze di ogni studente. “La scuola è il luogo in cui nessuno deve sentirsi indietro o diverso. Illuminare il plesso “Francesco Della Scala” di azzurro turchese è un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico: vogliamo dire a studenti e famiglie che la dislessia non è un limite, ma una modalità diversa di apprendere, che va riconosciuta in tempo e sostenuta. Come Amministrazione continueremo a lavorare perché ogni bambino e ogni ragazzo possa esprimere il proprio potenziale”, dichiarano congiuntamente il primo cittadino e l’assessore.

L’impegno del Comune per una scuola sempre più inclusiva

Attraverso l’adesione alla campagna internazionale, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore di una scuola inclusiva, attenta ai bisogni individuali e capace di valorizzare le differenze. L’obiettivo è contribuire alla diffusione di una maggiore conoscenza della dislessia, contrastando pregiudizi e incomprensioni che possono incidere negativamente sul percorso formativo degli studenti. Il riconoscimento tempestivo delle difficoltà di apprendimento e la disponibilità di strumenti di sostegno adeguati rappresentano elementi fondamentali per consentire a bambini e ragazzi di sviluppare le proprie capacità e affrontare con maggiore serenità il percorso scolastico. Con l’illuminazione di azzurro turchese del plesso “Francesco Della Scala”, Cinquefrondi ha così partecipato alla mobilitazione internazionale dedicata alla dislessia, rilanciando un messaggio di attenzione verso gli studenti e le loro famiglie e ribadendo l’importanza di garantire a ciascuno le opportunità necessarie per esprimere il proprio potenziale.