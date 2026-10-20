Diritto a restare, De Francesco esalta l’iniziativa di Nesci: “fondi europei più accessibili ai piccoli Comuni, un’opportunità concreta per la Calabria e le sue aree interne”

Una piattaforma unica per aiutare i piccoli Comuni della Calabria ad accedere ai fondi europei, superando gli ostacoli burocratici che spesso impediscono alle amministrazioni locali di ottenere finanziamenti per servizi, infrastrutture e sviluppo. È questa la proposta che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco, considera particolarmente importante per il futuro dei territori calabresi, soprattutto dei borghi e delle aree interne alle prese con lo spopolamento e con una crescente difficoltà nel garantire opportunità ai propri cittadini.

L’iniziativa è contenuta nella relazione sulla politica di coesione e sull’attuazione dell’Agenda europea per le città, di cui è relatore l’eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia Denis Nesci e che ha ricevuto il via libera del Parlamento europeo. L’obiettivo è rendere più semplice per gli enti locali individuare le opportunità di finanziamento comunitario, ricevere assistenza nella progettazione e affrontare procedure amministrative spesso complesse. Una prospettiva che potrebbe assumere particolare rilevanza in Calabria, dove numerosi Comuni di piccole dimensioni devono confrontarsi quotidianamente con organici ridotti, risorse limitate e difficoltà nella partecipazione ai programmi europei.

Una piattaforma unica per accedere ai fondi europei: la proposta per i Comuni calabresi

Il punto centrale dell’intervento di De Francesco riguarda la necessità di rendere concretamente accessibili le risorse messe a disposizione dall’Unione europea, evitando che le amministrazioni più piccole vengano penalizzate dalla complessità delle procedure. Il consigliere regionale richiama l’attenzione sulla proposta contenuta nella relazione elaborata da Denis Nesci, che punta a introdurre un sistema di accesso più semplice e organizzato ai programmi di finanziamento comunitario. “La proposta di una piattaforma unica di accesso ai fondi europei per gli enti locali, inserita nella relazione sulla politica di coesione approvata dal Parlamento europeo, può rappresentare un’importante opportunità per la Calabria, soprattutto per i piccoli Comuni e le aree interne, che troppo spesso si trovano ad affrontare ostacoli burocratici e carenze di personale e competenze nella partecipazione ai programmi di finanziamento europei”. La questione assume un significato particolare per i territori nei quali la disponibilità di risorse umane e professionalità specializzate rappresenta uno dei principali ostacoli alla partecipazione ai bandi. La piattaforma proposta viene quindi indicata come uno strumento potenzialmente utile per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, consentendo anche ai Comuni meno strutturati di conoscere le opportunità disponibili e di sviluppare progetti coerenti con le esigenze delle proprie comunità.

Piccoli Comuni e aree interne, la burocrazia rischia di frenare gli investimenti

La Calabria è caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli centri, borghi e territori interni che custodiscono importanti risorse ambientali, culturali e umane, ma che spesso incontrano difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari per migliorare i servizi e sostenere lo sviluppo economico. Secondo De Francesco, la semplificazione dell’accesso ai fondi europei rappresenterebbe un’opportunità per ridurre il divario tra le risorse disponibili a livello comunitario e la capacità delle amministrazioni di utilizzarle concretamente. Il consigliere regionale sottolinea come le difficoltà burocratiche e organizzative possano incidere soprattutto sulle realtà che avrebbero maggiore bisogno di investimenti, rendendo necessario un intervento capace di offrire informazioni, orientamento e supporto operativo.

“Per una regione come la Calabria, caratterizzata da tanti piccoli centri, borghi e territori interni che custodiscono un patrimonio umano, culturale e ambientale straordinario, ma che spesso scontano difficoltà strutturali, rendere più semplice l’accesso alle risorse europee significa creare nuove possibilità di sviluppo. Non possiamo permettere che proprio le amministrazioni che hanno maggiore bisogno di investimenti siano penalizzate dalla complessità delle procedure o dalla mancanza di strutture amministrative adeguate. L’idea di un punto di accesso unico, capace di fornire informazioni, orientamento e supporto agli enti locali, insieme alla semplificazione degli adempimenti e al rafforzamento della capacità amministrativa, va nella direzione di ridurre le distanze tra le opportunità offerte dall’Europa e i bisogni reali delle comunità. Per i Comuni calabresi questo potrebbe tradursi in maggiori possibilità di progettare interventi, intercettare finanziamenti e investire in servizi essenziali, infrastrutture, mobilità, connettività e qualità della vita”. La proposta viene quindi collegata alla possibilità di rafforzare la progettazione locale in settori considerati fondamentali per la vivibilità dei territori, senza che la dimensione amministrativa di un Comune rappresenti un ostacolo alla partecipazione ai programmi europei.

Contrastare lo spopolamento e garantire ai giovani il diritto di restare in Calabria

Il tema dei finanziamenti europei si intreccia con una delle questioni più rilevanti per il futuro della Calabria: lo spopolamento dei piccoli centri e delle aree interne. Per De Francesco, rendere più semplice l’accesso alle risorse comunitarie non significa soltanto migliorare l’efficienza delle amministrazioni, ma anche creare le condizioni per mantenere vive le comunità, garantendo servizi e opportunità lavorative ai residenti. Il rischio di un progressivo impoverimento demografico dei territori viene collegato alla difficoltà di offrire prospettive ai giovani, spesso costretti a cercare altrove possibilità di studio e occupazione. In questa prospettiva, le politiche europee di coesione dovrebbero contribuire a migliorare le condizioni di vita e a sostenere investimenti capaci di rendere i territori più attrattivi per cittadini e imprese. “Contrastare lo spopolamento significa offrire alle persone ragioni concrete per restare. Significa garantire ai giovani la possibilità di studiare, lavorare e costruire una famiglia nella propria terra, senza essere costretti a partire per mancanza di opportunità. Le politiche di coesione devono contribuire a rendere i nostri borghi e le nostre aree interne luoghi nei quali sia possibile vivere, lavorare e investire, con servizi adeguati e prospettive occupazionali”. Il principio del diritto a restare diventa così uno degli obiettivi richiamati dal consigliere regionale, che considera la valorizzazione dei territori una condizione essenziale per contrastare l’abbandono dei piccoli centri e offrire nuove possibilità alle generazioni più giovani.

Il lavoro di Denis Nesci al Parlamento europeo e le prospettive per la Calabria

Nel suo intervento, De Francesco esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall’eurodeputato Denis Nesci, relatore del documento dedicato al ruolo della politica di coesione nell’attuazione dell’Agenda europea per le città. La relazione viene indicata come un passaggio importante per portare all’attenzione delle istituzioni comunitarie le esigenze dei territori più fragili e per individuare strumenti che possano migliorare l’utilizzo dei finanziamenti europei. Il consigliere regionale evidenzia tuttavia la necessità che gli indirizzi contenuti nel documento trovino una successiva applicazione concreta, attraverso iniziative e politiche capaci di incidere sull’attività delle amministrazioni locali. “Il percorso portato avanti al Parlamento europeo dimostra quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulle esigenze dei territori e tradurle in proposte concrete nelle istituzioni comunitarie. Ringrazio Nesci per l’impegno dedicato a un tema strategico per realtà come quella calabrese, dove la capacità di utilizzare efficacemente le risorse europee può incidere in maniera significativa sulle prospettive di sviluppo. Adesso, sarà fondamentale che gli indirizzi contenuti nella relazione trovino un seguito concreto negli strumenti e nelle politiche europee. La Calabria ha bisogno di un’Europa più vicina ai Comuni, capace di accompagnare le amministrazioni e di valorizzare le potenzialità di ogni territorio. La coesione non deve essere soltanto un principio, ma un’opportunità accessibile, in grado di produrre risultati tangibili per i cittadini e di garantire ai giovani il diritto di scegliere di restare nella propria terra”, conclude De Francesco.

Dai fondi europei ai servizi essenziali: la sfida per il futuro dei territori

La prospettiva delineata dal consigliere regionale riguarda dunque la possibilità di trasformare le opportunità offerte dai finanziamenti europei in interventi concreti per i cittadini, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle aree interne della Calabria. L’introduzione di una piattaforma unica di accesso ai fondi, accompagnata dalla semplificazione delle procedure e dal rafforzamento delle competenze amministrative, viene considerata una possibile risposta alle difficoltà incontrate dagli enti locali nella predisposizione e nella gestione dei progetti. Gli ambiti individuati comprendono servizi essenziali, infrastrutture, mobilità, connettività e miglioramento della qualità della vita, settori strettamente legati alla capacità dei territori di mantenere residenti e attrarre investimenti. La proposta contenuta nella relazione europea rappresenta al momento un indirizzo politico da tradurre in strumenti operativi e non comporta automaticamente l’attivazione della piattaforma o l’assegnazione di nuovi finanziamenti. Per De Francesco, il passaggio decisivo sarà proprio quello di dare seguito alle indicazioni formulate in sede comunitaria, affinché le amministrazioni calabresi possano disporre di maggiori opportunità e di un sostegno adeguato nella partecipazione ai programmi europei. Un obiettivo che il consigliere collega direttamente alla necessità di contrastare lo spopolamento e garantire ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro in Calabria.