Dipignano (Cosenza), nominato il nuovo commissario comunale di Fratelli d’Italia | NOME

Maria Vincenzina Barbanera, detta Enza, è stata nominata commissario comunale di Fratelli d’Italia a Dipignano, in provincia di Cosenza. La nomina rientra nel percorso di organizzazione e consolidamento della presenza del partito nei comuni del territorio provinciale, portato avanti dal coordinamento guidato dal presidente Nicola Caruso. L’incarico affidato a Barbanera rappresenta un nuovo passaggio nell’attività di rafforzamento della struttura locale di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di favorire una presenza più capillare nelle comunità e intensificare il dialogo con i cittadini. Il coordinamento provinciale prosegue così il lavoro di radicamento territoriale, puntando sul coinvolgimento di persone disponibili a impegnarsi direttamente nell’attività politica e organizzativa del partito.

A commentare la nomina è lo stesso presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Caruso, che sottolinea il significato dell’incarico affidato a Barbanera nell’ambito delle iniziative avviate in provincia di Cosenza. “Continua con entusiasmo il lavoro di radicamento di Fratelli d’Italia in provincia di Cosenza. La nomina di Enza Barbanera a commissario comunale di Dipignano va in questa direzione e conferma la volontà di rafforzare la nostra presenza nei territori – dichiara Nicola Caruso, presidente provinciale di Fratelli d’Italia –. Il nostro obiettivo è costruire una presenza sempre più capillare, valorizzando le persone che scelgono di impegnarsi e contribuire alla crescita del partito nelle proprie comunità. A Enza rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire insieme un percorso di crescita e partecipazione”.

La nomina di Enza Barbanera si inserisce dunque nel più ampio programma del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, finalizzato a consolidare la struttura organizzativa del partito nei diversi comuni della provincia di Cosenza. L’attività punta in particolare a rafforzare il rapporto con i territori, attraverso una presenza organizzativa locale e il coinvolgimento di quanti scelgono di partecipare alla vita politica delle proprie comunità. Con il nuovo incarico a Dipignano, il partito prosegue il percorso di radicamento provinciale indicato dal presidente Caruso, orientato al rafforzamento del dialogo con i cittadini e alla valorizzazione delle realtà locali.