Diesel, l’annuncio di Trump: “l’Europa ha disposto il rilascio immediato e ingente delle scorte”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l’Europa ha accettato di procedere al rilascio di una quantità significativa delle proprie scorte di gasolio, una decisione destinata ad avere effetti sul mercato energetico internazionale e sulla disponibilità di diesel. “L’Europa ha appena acconsentito a immettere sul mercato una quantità ingente delle proprie scorte di gasolio, attualmente molto abbondanti”. Lo ha scritto Trump su Truth Social, annunciando l’avvio dell’operazione. Il presidente americano ha poi aggiunto: “il processo avrà inizio immediatamente”.

Europa pronta a utilizzare le riserve di diesel

La decisione arriva dopo le pressioni esercitate dagli Stati Uniti affinché i Paesi europei attingessero alle proprie riserve strategiche di diesel, con l’obiettivo di aumentare l’offerta e contribuire ad allentare le tensioni sui prezzi dei carburanti. Soltanto il giorno precedente Trump aveva dichiarato che Washington avrebbe potuto chiedere formalmente all’Europa di mettere a disposizione parte delle scorte.

Secondo quanto riportato da Reuters, tra i governi europei era in discussione anche una proposta per il rilascio di 50 milioni di barili di diesel dalle riserve strategiche, nel quadro di una più ampia risposta internazionale alle tensioni sul mercato energetico.